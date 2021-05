Manini Ríos cuestionó “interferencias” de la Justicia en políticas de vivienda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos cuestionó la decisión de la Justicia de hacer lugar a un recurso de amparo presentado por una familia que había ocupado un terreno privado en el asentamiento Nuevo Comienzo. El fallo le ordenó al gobierno que se les concediera una vivienda.

En la media hora previa del Senado, Manini se refirió ayer a la sentencia del pasado 6 de abril y acusó a la Justicia de “interferencia”. “Para cumplir el fallo se debió cancelar una entrega de una vivienda para una familia que había cumplido con todos los requisitos. Esa familia que quedó sin acceder tal vez tenía las mismas necesidades y los mismos derechos”, afirmó.

Según dijo, la política de gobierno apunta a cambiar “la crítica situación de vivienda” que afecta a miles de uruguayos, por lo que se ve la decisión de la Justicia como “una nueva forma de interferencia en las funciones que nuestra Constitución asigna a las instituciones del Estado”. Actualmente al frente de Vivienda se encuentra Irene Moreira, esposa de Manini Ríos.



Si bien el senador aseguró que no quería atribuir “intencionalidades desestabilizadoras” a la Justicia, cuestionó que estas resoluciones se basen en “derecho internacional” y afecten las políticas de gobierno.

“Con este tipo de sentencias se asumen funciones que competen al gobierno en política de vivienda. Una cosa es el derecho internacional y otro un magistrado que se arrogue el derecho de cogobernar marcando prioridades a quienes fueron elegidos para desarrollar políticas”, opinó. Según dijo, con ese criterio el día de mañana se le puede exigir al Ministerio del Interior que no existan más homicidios, o al de Trabajo que no se produzcan más despidos.



E insistió: “El sistema político no puede aceptar este tipo de interferencias” de parte del Poder Judicial.

Por otro lado, Manini Ríos anunció en la sesión del Senado que trabaja en un proyecto de ley para suspender los desalojos en pandemia. La misma idea viene siendo manejada por la diputada Elsa Capillera, también de Cabildo Abierto, que hoy presentará una iniciativa “más amplia” que la de Manini, según dijo a El País, que supone medidas “urgentes extraordinarias y transitorias de vivienda” generadas también por la pandemia.



“Este proyecto surge de los muchos pedidos de ayuda que llegan a nuestro despacho y el principal objetivo son la solidaridad y empatía para encontrar la mejor solución”, escribió Capillera en Twitter.