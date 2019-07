Manini Ríos: "Nos estamos africanizando a pasos agigantados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo esta mañana que Uruguay se está "africanizando a pasos agigantados y no lo quiere ver quien no quiere ver".

Entrevistado por Buen Día Uruguay, Manini dijo que "este país esta en una fractura muy sensible" a nivel social por lo que no hacen falta coaliciones de gobierno sino unidad para "sacarlo entre todos" adelante. "Hay que mirar con grandeza no con mezquindad", insistió.

Manini dijo que "está clarísimo que hay corrupción a muchos niveles" y reflejo de ello es la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito. En ese sentido insistió en que de ganar las elecciones combatirá "a rajatabla la corrupción". "Vamos a poner orden en este país, en este caos en pocos meses asumiendo las responsabilidades que marca la Constitución", afirmó.

"Estamos poniendo nerviosos a muchos"

El candidato de Cabildo Abierto volvió a referirse las comparaciones que le hacen con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. "A partir de las 50.00 adhesiones estamos poniendo nerviosos a muchos que ven que Cabildo Abierto viene para ser mucho más y no tiene techo", afirmó y añadió: "Lo que es claro es que somos el blanco predilecto. Permanentemente Cabildo Abierto ha sido el objetivo a pegarle porque se percibe que no somos más de lo mismo".

"Nosotros hoy tenemos enemigos claros o adversarios que realmente buscan todas las formas de debilitarnos en la opinión publica. Un día somos nazis, la extrema derecha, Bolsonaro. Pero otros somos los aliados del MPP. Siempre hay algo para desalentar la adhesión de cierto espectro político", criticó.



En este sentido se refirió a la foto del candidato posando junto a varios militantes en un acto partidario que se hizo viral este jueves y fue centro de varias críticas en Twitter.

"Nosotros repudiamos todo tipo de ideología nazi", dijo Manini quien aclaró que el joven de la foto con una remera que llevaba estampada la letras HKN KRZ, que son una abreviación de la palabra Hakenkreuz que significa esvástica en alemán, fue identificado.



"Hay que ser muy claro, no es un integrante de Cabildo Abierto. Es un desconocido como tantos y todos piden para sacarse foto con el candidato (...) Es imposible detectar con quién uno se saca una foto. Mañana puede venir Jack el Destripador a sacarse una foto o alguien con antecedentes", añadió. Y aclaró: "Yo no conozco el alemán y menos el alemán sin vocales y creo que la inmensa mayoría de los uruguayos tampoco".



Manini dijo que el joven participó del acto "como adherente" por lo que "no se hace una investigación, algo que sí se concreta cuando es una agrupación que pretende sumarse a Cabildo Abierto. "Nosotros tratamos de ser cuidadoso de a quienes aceptamos y a quienes no. Hemos rechazado adhesiones. En estos días estamos recibiendo muchas adhesiones del Partido Colorado, del Partido Nacional, de distintos sectores del Frente Amplio", agregó.