Manini: "No puede ser que un preso se coma a otro o que estén a los tiros" en las cárceles

El excomandante en jefe del Ejército y actual precandidato a la presidencia por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos insistió en que el presidente Tabaré Vázquez actuó con "deslealtad" y que el tema Gavazzo se está "usando desde hace 10 días para tapar los verdaderos problemas que tiene el país".

“La irrupción de Cabildo Abierto preocupa a mucha gente, algunos hasta llegan a ponerse nerviosos. En estos pocos días que llevamos en el escenario hemos visto ataques furibundos provenientes de distintas direcciones, desde prácticamente todo el espectro político”, expresó el ex comandante en jefe al iniciar una gira por el litoral del país, donde destacó que su partido surge como un “viento renovador”.

Manini Ríos consideró que la filtración de las actas del Tribunal de Honor fue utilizado para poner arriba de la mesa un tema que tape todos los otros temas. “Llevamos 10 días hablando de lo mismo, por lo menos en los grandes titulares y no se habla de los temas más sensibles, lo que más preocupa a la población y se sigue hablando de Gavazzo y de un pasado de casi medio siglo”, indicó.

Entiende que se formulan acusaciones “sin base” alguna. “Es clarísimo que no hay ocultamiento ni encubrimiento y sí hay otras instancias donde lo que tenga que decir, lo voy a decir con todo lujo de detalle. Aquí lo que hubo fue una valoración diferente de determinada situación para seguir adelante rápidamente y llegar a una condena de quienes estaban encausados. Hasta la última letra fue entregada al Poder Ejecutivo para que hicieran las actuaciones que correspondían”, expresó.

“El presidente (Vázquez) para mí actuó con deslealtad con una institución que siempre le respondió en sus dos gobiernos. Él fue desleal porque actuó con ligereza ante reclamos de un sector sin siquiera interiorizarse bien de cuál era la realidad de los hechos. Estoy convencido de que fue así”, afirmó Manini Ríos en Fray Bentos.



Antes, en Mercedes, se refirió a la figura del ex ministro de Defensa, Jorge Menéndez. “Quiero hacerle llegar mis condolencias a la familia. Con él trabajamos muchos años, los últimos dos años y medio siendo ministro y a pesar de algunas diferencias que en el fragor del servicio alguna vez tuvimos, le tuve siempre un gran respeto. Fue una persona muy caballeresca, muy deferente”, destacó.

Manini Ríos insistió en que no está de acuerdo con la propuesta del senador y precandidato blanco Jorge Larrañaga en cuanto a destinar efectivos militares a la seguridad pública “patrullando las calles en función de policía", dijo y agregó: "Ese no es el camino”.

Manini sostuvo además que los militares pueden dar un apoyo importante “desde el cumplimiento de funciones específicas que tengan relación con su formación, como por ejemplo la presencia en las fronteras a partir de una ley que ya está aprobada”.

“En nuestra propuesta, pensamos tener una cárcel militar de alta seguridad, no militarizar las cárceles. Será para los pesos pesados del delito, los que hoy desde las cárceles están dirigiendo bandas o terminando de pudrir al resto de los presos, transformando las cárceles en lo que debe ser un centro de rehabilitación. No puede ser que un preso se coma a otro o que estén a los tiros adentro de las cárceles, es un verdadero relajo y hay que terminarlo de una vez por todas”, explicó el ex comandante en jefe, que se mostró partidario de legislar para modificar la actuación de la Justicia.

“Primero que nada hay que cambiar la actuación de la Justicia. No puede ser lo que está pasando hoy a nivel de las fiscalías con la aplicación del nuevo código, donde la gran mayoría de los delitos no llegan al juez por los procedimientos abreviados y por otro lado hay casos donde el fiscal ya ni siquiera interviene. Hay índices alarmantes donde solo el 4% de los delitos llegan al juez por lo que hay un poder del estado que ha sido dejado de lado y casi que no se investiga, por lo que cuando la población ve eso opta por no denunciar. Estamos en una situación crítica”, cuestionó.

Ni de derecha, ni de izquierda

“No somos ni de derecha ni de izquierda, lo cual tampoco quiere decir que seamos de centro. Hay determinadas áreas en las que se nos podría catalogar más de izquierda que de derecha. Si vamos al discurso de izquierda que habla de la sensibilidad social y la preocupación por los más marginados, bueno nosotros en ese sentido no le cedemos la derecha a nadie. Estamos tan preocupados como el que más en darle justicia a los más frágiles, a los que realmente han sido dejados de lado en el banquete de la vida. En ese sentido seríamos izquierdistas, ahora si decir que vamos a poner orden rápidamente en este país, es ser de derecha, somos de derecha, pero no nos dejamos encasillar, no nos gusta que nos etiqueten”, indicó Manini.