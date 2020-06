Manini dijo que salida de Talvi no afectará coalición: "Acá lo importante es que hay un gran gobierno"

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sostuvo que la salida del colorado Ernesto Talvi de la Cancillería no afectará la coalición de gobierno. "Acá lo importante es que hay un gran gobierno", remarcó.

"No hay lugar para medir conveniencias personales ni partidarias. Acá lo importante es que hay un gran gobierno", remarcó.

De todos modos, Manini Ríos evitó "hacer consideraciones" por la salida del líder de Ciudadanos del Ministerio de Relaciones Exteriores "porque hay elementos que no manejo y los debe haber manejado él personalmente con el presidente de la República".

El País informó anoche que Talvi acordó su salida del cargo en el corto plazo con el presidente Luis Lacalle Pou.

Una sucesión de episodios ocurridos en medio de su gestión como ministro de Relaciones Exteriores, desencadenaron la intención de Talvi de analizar su renuncia al cargo antes de lo previsto. Así se lo comunicó en extrema confianza a su círculo político aunque los dirigentes de su sector, insistieron "en poner paños fríos" y evitar la decisión.



El cruce con el primer mandatario por Venezuela, sobre referir explícitamente si hay o no una dictadura, aceleró la búsqueda de una salida programada.



Esto ocurrió en la reunión que ambos mantuvieron en la Torre Ejecutiva el martes por la noche. Ayer por la mañana, el presidente convocó a su gabinete para iniciar el armado del Presupuesto. Sin embargo, Talvi no fue. Ya comenzaba a preparar su salida de la Cancillería tal como lo había acordado con el Jefe de Estado, con quien alcanzó un entendimiento para evitar una turbulencia más grande en la coalición.

PARTIDO COLORADO

Adrián Peña: "El tema Venezuela estaba saldado"

Adrián Peña, senador colorado, señaló que Talvi "siente la necesidad de estar más en la cancha". Además remarcó que "el tema Venezuela estaba saldado" y que no influyó en esta decisión.



"El Uruguay comenzó a vivir una situación diferente desde el 13 de marzo en adelante. No es el mismo escenario que cuando él asumió como canciller y entiende que además de la crisis sanitaria, Uruguay vivirá una crisis económica importante y siente que puede aportar desde otros ámbitos", explicó.



"No lo tomamos como una renuncia. Lo que conozco y puedo hablar es la reunión que tuvo el canciller con el presidente de la República en la cual conversaron sobre la posibilidad de que en un futuro Talvi dejara su posición en la Cancillería para participar apoyando a la coalición desde un rol más político, dirigiendo el sector y estando atento a los temas políticos que son bastante más amplios que los de Cancillería", agregó.



Peña dijo que "el presidente lo tomó de buena manera" y que la "idea es ganar y ganar en esta relación de coalición".



"El Partido Colorado está firme en la coalición y en su compromiso hasta el final del gobierno. También lo está Ciudadanos", puntualizó.