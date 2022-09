Luis Lacalle Pou mostró tranquilidad pero el Frente Amplio arreció con críticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De un momento para otro, luego de que el presidente Luis Lacalle Pou tuviera una reunión clave para avanzar en el texto de la reforma previsional, se informó que el mandatario daría una conferencia de prensa de urgencia, pero no precisamente para abordar los contenidos de esa reunión.

El tema del día era otro: la detención de su jefe de custodia, Alejandro Astesiano, por presuntamente falsificar documentación y otorgar así cientos o “miles” de pasaportes rusos falsos, algo que determinará la Fiscalía.



Fue un shock para el gobierno, y así lo dejó entrever el presidente en el diálogo con los medios: “Obviamente, si ustedes se sorprendieron con la noticia imagínense quien habla, cuando estos últimos cinco días estaba afuera con mis hijos y con la persona que fue detenida”, dijo Lacalle Pou, quien sin embargo se aferró al hecho de que Astesiano “no tiene antecedentes” -lo cual es cierto, aunque sí cuenta con un legajo de más de 20 indagaciones por hurto, estafa y apropiación indebida.



Astesiano era un hombre que Lacalle Pou conocía de toda una vida: al menos desde 1999 -según dijo recordar el presidente-, cuando el hombre “le manejaba el auto” a Sergio Abreu, por entonces compañero de fórmula de candidato Luis Lacalle Herrera. Luego lo acompañó a él en sus dos campañas electorales -2014 y 2019-, y en su rol de ahora se encargaba, incluso, de cuidar a sus hijos. Y fue, en este papel como hombre de seguridad, “profesionalmente intachable”, declaró Lacalle Pou.

Por eso el presidente admitió sentirse “mal” de ánimo, reiteró que lo dominaba la sorpresa por lo ocurrido, pero desde un primer momento dijo sentir la “tranquilidad de conciencia” de mostrar la actitud “correcta” de “dar la cara” ante esta situación.



No obstante, fue enfático a la hora de negar que el hecho ameritara revisar los antecedentes del resto de los funcionarios de su custodia, así como el de otras autoridades del gobierno.



“No -contestó-. Porque yo creo que la norma siempre es la buena intención y la buena conducta. La excepción es la mala intención y la mala conducta”, dijo. Afirmó también que, de todos modos, admitía que, “como uno siempre está sujeto a equivocaciones, lo que hay que hacer es reducir el margen de error para equivocarse lo menos posible”, pero no dio más detalles al respecto. Y añadió que entendía que, en este caso, el hecho no afectaba “a la población” sino a él mismo y su familia.

El Frente Amplio reaccionó con vehemencia. En Twitter, el senador Alejandro Sánchez calificó de “escándalo” el episodio -al que sumó otros de los últimos meses, como la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset- y su par Daniel Caggiani afirmó en la misma red social que entendía que lo ocurrido era “lamentable” y se preguntó si “no hay nadie que haya presentado su renuncia aún”.



El presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, dijo en rueda de prensa que “hay falta de claridad y de coordinación”. “Nuestro jefe de Estado estaba en manos de alguien que tenía, como mínimo, 20 indagatorias”, dijo Pereira, que subrayó además que esa información, que consta en el legajo policial, era pública.



“Esa persona no puede ser un funcionario intachable”, siguió el presidente del Frente Amplio, al entrar en franco contrapunto con lo expresado por el primer mandatario.

“Que nos disculpe el presidente, pero le erró acá. Un funcionario intachable no hace pasaportes falsos, en caso de que la Fiscalía lo demuestre. Ante tanta falta de claridad, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de esclarecer hechos a todas luces muy confusos para la sociedad uruguaya, que requiere de transparencia, algo que hoy parece que está faltando”, concluyó el presidente de la coalición de izquierda.