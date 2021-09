Lacalle Pou: a Larrañaga "lo extrañamos en la gestión" y es un "deber" defenderla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Lacalle Pou llegó a la Meseta de Artigas para el 27° aniversario de la marcha del “Encuentro con el patriarca”, en Paysandú. El presidente presenciará el homenaje a José Gervasio Artigas, en la meseta que lleva su nombre y que se encuentra en ese departamento.

El presidente almorzará con Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, y algunos de los intendentes blancos y otras autoridades.

Además, en el evento se recordó a Jorge Larrañaga, quien fue impulsor e ideólogo de este encuentro. En su homenaje, en la meseta de Artigas habrá una placa con su nombre.

Defender la gestión de Larrañaga: el mensaje de Lacalle Pou

Lacalle Pou en la meseta de Artigas. Foto: Comunicación Sur

Hoy "es un día de recuerdo, es un día de conmemoración", dijo Lacalle Pou.

El presidente inició su discurso resaltando la democracia uruguaya: "Cuando estás lejos del país lo mirás en perspectiva. Cuando estás afuera lo querés y lo extrañás, y te podés alejar de los temas (...) Gran parte de la fortaleza de nuestro país es no haber estado de acuerdo (...) pasa en un gobierno y en la sociedad. Pero el tema no es no estar de acuerdo, sino cómo resolvemos los conflictos". Y agregó: "Yo les puedo decir con orgullo que a nuestro país se lo ve como un faro democrático".

"Ojo que no me quiero vestir con pilchas ajenas. No es por este año y medio, sino que históricamente se lo ve como un faro democrático", dijo el mandatario. "Es una construcción que tiene muchos colores", acotó.

Sobre la LUC, Lacalle Pou dijo que quiere dejar un breve mensaje: "Vamos a tratar de hablar con argumentos. Esto le hablo a todo el país y, sobre todo, a quienes me llevaron al gobierno. Acuérdense que llegamos con una condición: la unión de los orientales, tender puentes, no dividir".

"No puedo terminar sin dejar unas palabras para Jorge. Me acuerdo la primera vez que vine en el año 2000 y tomé la dimensión del alma de la marcha. Y todo el mundo lo singularizaba en una persona: Jorge Larrañaga". Además, dijo que extraña al exministro: "Lo extrañamos en la gestión, en la pelea con los demás y con nosotros. Porque esas cosas tenía Jorge. En todos los ámbitos del gobierno, pero sobre todo en el que a él se lo había encomendado. Un deber que tenemos es defender esa gestión y mejorarla", culminó su discurso.

Sin la tradicional marcha

Luis Lacalle Pou y Nicolás Olivera en Paysandú. Foto: Difusión Comunicación Sur

El Encuentro con el Patriarca de este año no tendrá la tradicional marcha a caballo.



Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, dijo previamente que "este domingo 26 de setiembre se rendirá homenaje al mejor de todos nosotros, al general José Artigas".



Aseguró, a su vez, que la Meseta de Artigas “ha sido un lugar de culto para rendirle homenaje al mejor de todos los orientales” y además “un lugar privilegiado” de nuestro país, elegido por Artigas para establecer la Capital de los Pueblos Libres, el epicentro de su sueño de una Liga Federal.

El recuerdo de Jorge Larrañaga

Autoridades en Paysandú. Foto: Difusión Comunicación Sur

Este evento es el primero que se realiza tras el fallecimiento de su impulsor, Jorge Larrañaga. “Estaremos colocando la piedra fundamental sobre la que vamos a erigir una escultura en alusión a esa marcha a caballo, en donde miles de jinetes, de todas partes del país, rinden honores al prócer. Esa escultura será en nombre del creador de esta marcha, de su impulsor, Jorge Larrañaga”, informó Olivera.

Durante el evento, el intendente agradeció a los que asistieron y fundamentalmente al presidente Lacalle Pou, “por haber venido luego de un viaje”. “Nos sentimos muy orgullo de tenerlo como presidente y nos ha dejado una vez más muy bien parado”, dijo entre aplausos.



Destacó que es un día especial: primero porque no se pudo realizar la tradicional marcha, pero que se están haciendo los esfuerzos para que el año que viene sí suceda y no solo rendirle homenaje a Artigas, sino también “al hombre que la pensó, que fue su precursor y que en cada rincón del departamento no hay lugar que no tenga la huella positiva de alguien que es una guía para nosotros como Jorge Larrañaga”, expresó también acompañado de los aplausos de los presentes.