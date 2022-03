LUC, Boric y suba de precios: Lacalle Pou recorrió y habló en dos fiestas tradicionales 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la república, Luis Lacalle Pou, estuvo este sábado en Tacuarembó y luego en Soriano participando de dos fiestas tradicionales de nuestro país. Primero participó de la Patria Gaucha y luego se trasladó a Dolores por la 33° edición de la Fiesta Nacional del Caballo.



En este evento estuvo junto a la subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y el alcalde de Dolores, Joaquín Gómez.



El presidente asistió al tradicional desfile de caballos y carros que se realiza en la ciudad y luego atendió a la prensa y fue consultado por diversos temas.

“Las primeras vacunas que llegaron a Uruguay llegaron en un vuelo chileno, nos parecía lógico agradecer al presidente saliente e ir a saludar al nuevo presidente que seguramente tengamos muchas cosas para hablar en conjunto. Ayer era el día del hombre (Gabriel Boric) por lo que no daba para andar a los pechazos pero generamos un buen vínculo y veremos a futuro”, dijo Lacalle Pou sobre su participación en la asunción del nuevo presidente de Chile.



El presidente recibió una pregunta sobre la suba de precios y las acciones de su gobierno al respecto. “Hace muchos, muchos años que la nafta no estaba más cara en Brasil que en Uruguay. Estamos recibiendo desde la guerra, sobre todo, y después en la región, un impulso de los precios basado en la materia prima”, dijo. “¿Qué es lo que estamos haciendo? Con el Ministerio de Economía, el de Industria y el de Ganadería, buscar alguna forma de que esos precios, que algunos van a beneficiar, los que producen materia prima y algunas industrias, no perjudique al consumidor final. Calculo que esta semana tendremos alguna definición al respecto”, expresó.



Luego, consultado sobre la posibilidad de permisos de microimportación en ciudades fronterizas respondió: “En la canasta básica o en los permisos de importación, hay instancias que han propuesto los centros comerciales del litoral para proceder en algún tipo de importación. Será la microimportación, será otro tipo de representación, estamos en ese camino y a mí personalmente y al equipo no le deja de interesar esa solución”.



Lacalle también fue consultado sobre sus declaraciones sobre la posibilidad de recibir ucranianos que escapan de la guerra: “El otro día hablé en nombre propio, si de mí dependiera sí. Uruguay es un país de brazos abiertos. Al que no le conmueva ver a un padre en un auto que va hasta la frontera, deja sus niños, su mujer y vuelve atrás a pelear… o mujeres, que dejan atrás a sus niños. A nosotros si fuéramos ellos nos gustaría que nos recibieran. Hay que hablar con las organizaciones de que hay que recibir ucranianos que están, lamentablemente, escapando de su país”.

Patria Gaucha, LUC y conferencia por el NO

Antes de llegar a Soriano el presidente estuvo en Tacuarembó, donde participó de la 35° edición de la Fiesta de la Patria Gaucha. Junto a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y otras autoridades del gobierno asistió al tradicional desfile por la avenida Paul Harris de esa ciudad. Más de 4.000 personas a caballo participaron de este evento.



Luego de este desfile, Lacalle Pou y las restantes autoridades se trasladaron a la plaza 19 de abril donde colocaron una ofrenda floral al pie del monumento al General José Gervasio Artigas. De este evento también participó el intendente departamental, Wilson Ezquerra, así como el presidente de la comisión organizadora de la Patria Gaucha, Hugo Pereda, junto a Laetitia d’Aremberg, madrina del evento.



“Es muy lindo, sobre todo en la actividad de gobierno que uno a veces pasa muchas horas trabajando en la oficina, poder venir, conversar con los vecinos, recibir saludos, alguna consejo, alguna crítica, como debe ser, es muy lindo”, dijo en rueda de prensa.

Consultado sobre la conferencia a favor del NO en el referéndum de este 27 de marzo, Lacalle Pou dijo que será “el 22 o 23 a la hora de los informativos” y agregó: “No sé si llamarlo vocero, acá hay una barra grande que representa a distintas corrientes dentro de la coalición que están yendo a actos, yendo a debates, a programas. Lo que yo voy a hacer seguramente es como ustedes me han visto estos dos años, sentarme frente a una cámara y dar mi punto de vista de qué se trata esta ley que impulsamos”.



“Yo pregunto, lo hice en Tacuarembó, en Rivera, en Melo. Un año y más de diez meses de vigencia de la LUC. Yo no he encontrado realmente a nadie que me diga ‘me perjudicó la LUC’, ‘esta ley es mala y me perjudicó’. Yo por el contrario creo que es una ley que ha mejorado muchos ámbitos”, continuó sobre el tema.



“Cuando los políticos se empiezan a pelear parece como gente mirando gallos de riña. Ahí como que se pierde un poco lo que la gente necesita. Si no hay que levantar la voz, ni gritar ni agredir para hablar de los problemas de la gente”, dijo sobre la campaña previa al referéndum de este 27 de marzo.