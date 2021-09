¿Cuál es el libro que recomendó Lacalle Pou en su discurso ante Naciones Unidas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que desde joven ha “combatido a Thomas Hobbes y el concepto de que el hombre es el lobo del hombre”, el tiempo ha demostrado su profunda equivocación”. En cambio, recomendó leer el “libro del autor sueco Hans Rosling, Factfulness", donde "con evidencia, demuestra la evolución positiva de la humanidad".

Inspirado en eso, el mandatario dijo a los presentes que después de la Asamblea de Naciones Unidas cada uno volverá a ocuparse de sus "tareas cotidianas" y recomendó: "no perdamos de vista lo que aquí hemos visto y hemos escuchado. Cada acción en cada lugar del mundo nos involucra a todos, porque si hay algo que nos deja de enseñanza esta pandemia, si es que se necesitaba, es que realmente, todos somos uno".



Según la reseña del libro publicada por la Editorial Planeta, en “Factfulness: Diez razones por las que estamos equivocados sobre el mundo. Y por qué las cosas están mejor de lo que piensas”, tal su título completo, se “explica por qué somos más pesimistas de lo que en realidad deberíamos ser dada la situación real de nuestro mundo”.

En su obra, Rosling “afirma que tenemos diez instintos que distorsionan nuestra visión”. “Desde nuestra tendencia a dividir el mundo en dos campos (nosotros contra ellos) a la manera en que consumimos la información de los medios (basada en la explotación del miedo), pasando por el modo en que percibimos el progreso (creyendo que las cosas siempre empeoran). Nuestro problema es que no somos conscientes de lo que no sabemos, e incluso cuando estamos informados nos dejamos llevar por sesgos inconscientes y predecibles”, agrega el texto.



“Porque, pese a todas sus imperfecciones, la realidad económica y social del mundo es mucho mejor de lo que pensamos, lo cual no significa que no haya motivos para preocuparse ni cuestiones que requieran una mejora urgente. Quedan múltiples problemas por resolver, pero los datos nos indican que el mundo cada vez va mejor”, señala la reseña.