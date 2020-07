Ley de urgencia: Diputados discuten límites a ocupaciones de espacios de trabajo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado del Partido Nacional Dr. Pedro Jisdonian defenderá hoy en el Parlamento el Art. 392 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que limita las ocupaciones de espacios de trabajo, que se tratará en la Cámara de Diputados.

Para el legislador de la lista 404, la prioridad del Partido Nacional es la defensa del trabajo para todos los uruguayos y defender el derecho de los trabajadores no huelguistas, así como el de la dirección de la empresa y el derecho de los trabajadores a ir a la huelga pacífica.

El nacionalista y su equipo legal entienden que el Art. 392 va en consonancia con las disposiciones y recomendaciones de la OIT y de diversos fallos del poder judicial, al tiempo que colabora en la captación de inversiones que generen nuevos y estables puestos de trabajo.



“Acá no se saca ningún derecho. Lo que consigna el Art. 392 de este proyecto de ley no limita ningún derecho como plantea el Frente Amplio, no hay ningún derecho por más importante que sea que no tenga limites, que no tenga reglamentación.

“Este artículo defiende el derecho de los trabajadores no huelguistas a trabajar y el de la dirección de la empresa a entrar en su emprendimiento. Lo que se determina en este artículo va en línea con lo que recomienda la OIT y plasma en ley una gran cantidad de fallos de la justicia en este sentido.



“Este tipo de medidas dan certezas a los inversionistas, esos inversionistas imprescindibles para salir de esta realidad tan complicada y dolorosa en materia de puestos de trabajo de la cual vamos a salir al terminar esta pandemia”, expresó el diputado Jisdonian.