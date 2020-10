Larrañaga se definió "hincha de la Policía" y le respondió al Frente Amplio por sus críticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo este miércoles en conferencia de prensa tras reunirse con la cúpula policial: “Lo voy a decir claramente para que se entienda: este ministro es hincha de la Policía, así nomas le digo, con todas las letras. Hincha de la buena policía, de la que hace honor al uniforme que porta y que representa los valores y principios por los cuales estamos trabajando para tener una convivencia pacífica, una sociedad en paz”.

Larrañaga dijo estas palabras tras mantener una “importante reunión” con el jefe de policía de Montevideo, los 25 comisarios de las distintas comisarías de Montevideo y los cinco jefes de zonas para “tener una relación directa sobre el trabajo que estamos realizando a través de la Policía Nacional”.

“Estamos satisfechos porque tenemos buenos resultados" que "indican que los principales delitos están bajando”, aseguró sobre su gestión. Consultado sobre las cifras, dijo que ya las “dieron” cuando se cumplieron seis meses de su gestión y recordó que “parece que alguna gente del Frente (Amplio) se olvida que octubre de 2019 tuvo 38 homicidios”.



Destacó además que las cifras las ven “día a día” y que los números que se dieron fueron con “transparencia” y que los releva el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior que “hace años trabaja bajo la misma dirección y directivas en la validación de esos datos y los seguiremos dando”.

“Nos estamos ocupando de la situación y ocupando del tema de la seguridad poniendo horas en el ejercicio de esta actividad y con la defensa clara y contundente de la institución de la Policía de nuestro país”, remarcó el ministro.



Larrañaga señaló que están en una “consistente lucha de quienes son nuestros únicos adversarios, quienes integran la delincuencia”.



Además, el ministro respondió a los senadores del Frente Amplio que lo citaron a una comisión del Senado para que brinde explicaciones de su gestión.

“Hay mucha gente que está muy preocupada, y todos los días sale a hablar a los medios. Me estoy refiriendo directamente al Frente Amplio. Creo que en el Frente (Amplio) hay gente que está enojada porque fracasaron, perdieron, y también porque no pueden soportar que estamos teniendo resultados muy superiores a los que ellos tenían”, subrayó.



Remarcó además que desde la oposición “todos los días están intentando de forma pertinaz atacar con determinadas informaciones la gestión, como si pudiera corresponder alegrarse si los resultados fueran malos. Esto no va con nuestra forma de proceder”.

“Nosotros fuimos duros en la crítica cuando éramos oposición, pero básicamente cuando también, por ejemplo, en 2018 cuando decíamos que había récord de homicidios, pasaron tres meses, ya entrado bastante 2019 para reconocer que hubo 414 homicidios en 2018. Es la realidad. Ahora pretenden medir todo lo que eso significa y estar permanentemente dando datos que no son consistentes con la realidad”, agregó el ministro.



Larrañaga indicó en esa línea: “Nos preocupan las muertes. No estamos en un torneo. Nos importan que bajen los delitos para la sociedad entera”. En tanto, apuntó que el Frente Amplio ha sido “responsable del fracaso de políticas sociales, educativas y de seguridad y que nosotros nos estamos haciendo cargo de ese fracaso”.