"Lamentamos que haya esa intolerancia y violencia", sostuvo Heber tras visita de Silva al Cerro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Los sucesos de ayer en el Cerro fueron lamentables", destacó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en referencia a los incidentes que sucedieron este jueves tras un evento de ANEP por la reforma educativa, que implicaron empujones y hasta la rotura del vidrio de una camioneta en la que viajaba Robert Silva.

"Toda nuestra solidaridad con el presidente del Codicen, Robert Silva, que realmente fue a explicar democráticamente y republicanamente en qué consiste (la reforma) en esos cabildos abiertos. Por suerte, no tuvimos que lamentar ningún episodio más de violencia, pero hubo violencia. Fue muy violenta toda la situación porque no se dejó charlar, discutir. Eso no es propio del Uruguay y los uruguayos", señaló el ministro en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).



Heber también señaló que hay personas identificadas por el caso y se está a la espera de la actuación fiscal. "Hubo agresión, violencia y se impidió que una autoridad de la educación pudiera estar en contacto con la gente", remarcó.

Consultado sobre si habrá mayor seguridad en el traslado de autoridades a partir de este caso, Heber retrucó: "Estamos obligados a darle seguridad a las autoridades para que puedan cumplir su misión. Lo que lamentamos es que haya esa intolerancia y violencia. ¿Desde cuándo en Uruguay no se puede discutir, plantear cara a cara con la gente?".



"Celebro que un gobernante vaya a los barrios a hablar y explicar lo que se está haciendo, ese contacto del jerarca con el pueblo y, ¿se está evitando eso, no se quiere posibilitar que se pueda explicar cuál es su idea de una reforma, sobre a todo a padres que están interesados de que sus hijos tengan mejor educación para prepararlos para la vida?", manifestó, y luego remarcó: "Impedir es propio de otros países, no del nuestro".