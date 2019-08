Lacalle: "Se trata de cambiar el gobierno, no de ver quién saca un senador o diputado más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Lacalle Pou arrancó su gira por el interior este martes en Artigas y dijo que lo hace "con mucho más alegría" porque ahora representa a todo el Partido Nacional.

El candidato nacionalista fue consultado sobre la última encuesta de Cifra, donde se muestra al Partido Colorado a tres puntos de los blancos: "Nosotros miramos todas las encuestas y nos gusta cuando nos da bien y no nos gusta cuando nos da mal. En este caso, hay una confirmación para nosotros bien importante. El Uruguay hoy opina, si es que estos números se adecuan a la realidad, de que vamos rumbo a una alternancia y eso es algo que todos los compañeros del Partido Nacional rumbo a la interna dijeron y que nosotros hoy vamos a pararnos arriba de ese mensaje".

Lacalle Pou, que se mostró junto a los demás planes de gobierno de los partidos de oposición, recalcó que "hay que buscar coincidencias".

"El Partido Nacional prefiere votar 30% y ganar que 37% y perder. Acá se trata de cambiar el gobierno, no se trata de ver quién saca un senador o un diputado más. Debemos entender que todos tienen que crecer en la oposición y nosotros ser los más votados", aclaró.

Sobre las críticas del oficialismo tras las elecciones internas en Argentina, que vinculan su figura a la de Mauricio Macri, respondió que "decir eso es una falta de respeto al intelecto de los uruguayos, no a nosotros".

"Demos por cierto que nosotros somos Macri. ¿El Frente Amplio es Kirchner? ¿Los que metían bolsos con plata en un convento? ¿La corrupción más grande de la historia de Argentina?", sostuvo.

Asimismo, explicó: "Yo no festejo elecciones ajenas. Lo que puedo celebrar, y lo hice en su momento y hoy lo reafirmo, es que cuando ganó Macri se terminó una relación del gobierno argentino contra nosotros. Parece que ahora nos olvidamos que tuvimos cinco años con los puentes cerrados. Parece que nos olvidamos que funcionarios de primer nivel del gobierno argentino terminaron con algunas industrias de confección que empleaban casi 500 mujeres en el sur de nuestro país. Nos olvidamos que un decreto de la señora Cristina Kirchner, en su momento, no permitió los trasbordos de los buques que son tan importantes para nuestro puerto".

"A mí no me importa quién gana en Brasil. Me importa que la frontera esté cuidada. Me importa que el gobierno brasileño sea bueno para mi país y lo mismo para el argentino y cualquier gobierno del mundo", añadió.

Por último, Lacalle Pou dijo: "Entiendo que hay un nerviosismo porque sienten a lo largo y ancho de todo el país que el país va rumbo a una alternancia".