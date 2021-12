Lacalle Pou visitó de sorpresa una escuela de San José, a pedido de una alumna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julia Rodríguez le había entregado dos cartas al presidente Luis Lacalle Pou solicitándole que visitara su escuela, la 106 de San José de Mayo. Así lo relató el mandatario este miércoles a medios de departamento que lo esperaron a su salida del centro educativo.

“Vine específicamente a la escuela porque Julia Rodríguez Laca me escribió una carta y me dijo ‘tenés que ir’. Era la segunda carta que me escribía y me agarró en la Rural (del Prado) y me dijo: ‘te mandé una carta y no fuiste; además tenés que ir antes de fin de año porque yo paso a liceo’”, relató Lacalle Pou, según informa San José Ahora.

El mandatario comentó a San José Ahora algunos detalles de la visita y dijo que “se lleva mandados”, ya que vio cómo estaba la situación edilicia de la escuela y recogió algunos planteos de roturas y de necesidades de liceo y escuela nueva.

En un video publicado por el medio maragato se ve el momento en que Lacalle Pou saluda a Julia, que llegó corriendo a la escuela. “Viste que cumplí”, le dijo el presidente.



Al salir de la escuela, Lacalle Pou pasó por la intendencia a saludar a la jefa comunal, Ana María Bentaberri.