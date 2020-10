Lacalle Pou en San José: de los reclamos del sector lechero a la temporada turística 2021 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Lacalle Pou participó este domingo del cierre de la 76.ª Exposición Internacional de Ganado Lechero que se realizó en San José y estuvo encargado de uno de los discursos en el cierre. El presidente atendió los reclamos del agro pero también habló del turismo y la temporada 2021 y de una posible reunión el presidente de Argentina Alberto Fernández.

A pesar de centrar sus declaraciones en el agro, Lacalle Pou también fue consultado por otros temas, entre ellos la próxima temporada turística y los cambios debido al coronavirus. "Lo primero que uno quiere como gobernante es decir 'bueno, vamos a no cortarle las alas a aquellos que viven del turismo, que si se les pasa la temporada sabemos el invierno que van a tener', pero después cuando uno ve lo que pasó en algunos lugares de Europa, todo el esfuerzo que han hecho los uruguayos en este tiempo, si se abre mal puede causar un retroceso importante", afirmó.

El presidente aclaró que el Grupo Asesor Científico está trabajando en protocolos para tomar una decisión. Con respecto a la posibilidad que los turistas puedan hacer cuarentena en hoteles y luego vacacionar, afirmó: "Si fueran 7 personas si, si fueran 1000 calculo que también, 10.000 se me fue el chico un poco lejos, 100.000, si hay posibilidad de controlar 100.000 personas que vienen del extranjero y hacen cuarentena… Aparte es un poco raro que alguien que viene a disfrutar las vacaciones esté dispuesto a quedar siete días en un hotel".

Posible reunión con Alberto Fernández

Tras tres meses sin diálogo, Lacalle Pou y Alberto Fernández retomaron contacto y buscan reunirse para hablar de varios temas de interés. "Tengo la intención de tener la mejor relación con cualquier gobierno, sobre todo con los de la región", dijo Lacalle Pou.

Además agregó que: "La disposición para reunirnos y los temas siempre están pero mejor esperar que sucedan esos acontecimientos".

Los reclamos del sector lechero y un deseo: "el año que viene espero no tener que ver ese cartel"

Durante su discurso el presidente hizo referencia a varias situaciones que conciernen al agro pero su foco de atención estuvo puesto en el sector lechero. Pilar Camy, presidenta de la Asociación Rural de San José, hizo referencia a un cartel que estaba en el público y decía "lechería nacional en crisis".

"Creo que este era un año especial y el cartel que hacía referencia Pilar más ameritaba la presencia del gobierno. El gobierno tiene que estar siempre y más cuando hay un sector que lo necesita, tiene que dar la cara y escuchar", dijo Lacalle Pou.

El presidente dijo que la lechería es "la actividad más sacrificada del sector agropecuario, quizás con la granja" y que "la pandemia no es excusa, no podría ser excusa. No nos eligieron para poner excusas".

"Tenemos que trabajar el tema aranceles. Con la devolución de impuestos andamos en 20 millones de dólares y pagamos unos 27 millones de dólares sumados de aranceles en el sector lechero. Eso no es una batalla que dan los que están acá sino Cancillería", agregó sobre ese sector e hizo referencia al cartel que hablaba sobre la crisis del sector: "el año que viene espero no tener que ver ese cartel", dijo.

Lacalle Pou también hizo referencia a dos temas que le preocupan: el abigeato y las jaurías de perros. "El abigeato dejó de ser para comer, es una industria el abigeato. Hay gente que tiene tecnología, que tiene visión nocturna, camiones con frío y todo un circuito que ayuda a robarle y extinguirle la producción a la gente honesta", afirmó.

Sobre las jaurías de perro, cuestionó: "A mi me cuesta creer que no sepamos de quienes son los perros, que los tengan sueltos y que terminen rompiendo la producción. Soy amante de los perros pero ¿por qué tienen más valor unos perros que una oveja que uno cría para sustentarse la vida?".



Por educación: "Nos dieron más palo que las Llamadas"

En una conferencia de prensa realizada la semana pasada se informó que a partir del martes 13 de octubre la asistencia a la educación volverá a ser obligatoria. Lacalle Pou fue consultado sobre la obligatoriedad y la presencialidad en la educación.

"El gobierno y el Codicen, con su autonomía, han estado trabajando detalladamente en los equilibrios de la obligatoriedad y la presencialidad, que termina dependiendo de la cantidad de alumnos y el tamaño de la escuela", expresó.

Luego agregó: "por eso tomamos la decisión el 22 de abril. ¿Se acuerdan que nos dieron más palo que las Llamadas. Se acuerdan, ¿o no? ¿Se acuerdan lo que decían algunos sindicatos? Y cuando volvimos en tres etapas en junio ¿Se acuerdan que nos decían algunos sindicatos y algunos políticos? Esos mismos ahora piden obiligatoriedad y presencialidad… Hacemos las cosas responsablemente".