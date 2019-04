Lacalle Pou promete un gobierno a puro “shock”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cinco “shocks” -de austeridad, de competitividad, de seguridad, shock social y del conocimiento y la cultura- constituyen la base del programa de gobierno del precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou, presentado anoche en Kibón y donde trabajaron unos 400 técnicos.

Son “shocks porque no permiten demoras (…) y son medidas concretas para que se nos haga una auditoría permanente”, explicó el senador Lacalle en su oratoria de ayer.



El primer paso hacia “un país mejor” es recuperar “una convivencia segura y pacífica”, dice el programa, y agrega que garantizar la seguridad de las personas y de las familias “es el primer deber del Estado”. ¿Cuáles son las principales propuestas en esa área? Primero, se declara “la emergencia nacional en seguridad pública” a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades.

Se establece la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, de Prefectura y guardias privados de seguridad. Si gana Lacalle Pou, hará una auditoría externa de la gestión del Ministerio del Interior en el período 2010-2018. También propone la jerarquización de la figura del comisario y el fortalecimiento de las seccionales. Y se reformula el sistema de patrullaje de vía pública, “adaptándolo a las características de cada zona”.



Establece el reingreso de hasta mil retirados policiales y propone crear a través de la ley de presupuesto un mínimo de 600 cargos para iniciar en 2020 los servicios de una Guardia Metropolitana en Montevideo.



A nivel de la seguridad social, Lacalle Pou quiere revisar el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que paga cerca de la cuarta parte de los jubilados y pensionistas, o sea unas 170.000 personas. Pero se aclara: “dado el actual estado de cuentas públicas, quien hoy prometa su eliminación total e inmediata hace demagogia”.

Austeridad.

“Los gobiernos del Frente Amplio fueron los más ricos de la historia. Ningún gobierno anterior dispuso de una cantidad similar de dinero”, se afirma en el programa. Por eso, Lacalle Pou quiere una regla fiscal para evitar “que el gobierno gaste más de lo que tiene y lo que puede”. También dará prioridad al control de la inflación.

Tal cual adelantó a El País en una entrevista publicada el domingo, Lacalle Pou dice que ahorrará 900 millones de dólares anuales. Ese ahorro sale, entre otros, de gasto en salarios (“si no se cubrieran anualmente el 21% de las vacantes, se generaría un ahorro de 100 millones de dólares por año”), servicios no personales, gerenciamiento de obra pública y de los gastos en empresas públicas.



A nivel salarial, la remuneración de los empleados públicos incluiría dos componentes: un sueldo básico y un adicional vinculado a la productividad en el cumplimiento de metas y objetivos. En la actualidad, la mayoría de los funcionarios públicos cobran un plus por productividad, “pero esta no refleja el cumplimiento de metas y objetivos”, asegura Lacalle Pou.

Para el agro, quiere permitir que los productores que tributan Imeba puedan descontar costos de producción, así como estudiar la posibilidad de que también puedan descontar el IVA en insumos estratégicos. Respecto a las tarifas públicas, se anuncia que tomará medidas para bajar el costo de los combustibles y luego la electricidad.

Lacalle Pou dará prioridad al control de la inflación. Foto: Gerardo Pérez

¿Y el Mides? Se anuncia una reorganización: desmontar “el actual formato burocrático y compartimentado para pasar a una organización flexible”, centrada en la ejecución de programas globales.

Educación.

Lacalle Pou plantea la eliminación del “pase social” en Primaria y de cualquier otro procedimiento que tienda a disminuir artificialmente la repetición. En su lugar, sugiere que se instalará “un régimen de promoción condicional no acumulable y un sistema de clases remediales en contraturno para quienes sean promovidos en esas condiciones”.



También se plantea la eliminación de la representación docente en los consejos de ANEP ya que “la enseñanza es un asunto ciudadano y debe ser gobernada por los representantes de los ciudadanos”.

Plantea un Ministerio de Medio Ambiente El programa del precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou anuncia la creación de un Ministerio de Medio Ambiente y dice que eso será posible “por la vía de una reubicación de funcionarios y de recursos presupuestales” que hoy están radicados básicamente en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.



Esta reorganización “no solo asegurará un funcionamiento más ordenado y profesional, sino que fortalecerá las tareas de rectoría, regulación y habilitación”, que pasarán a ser ejercidas con independencia funcional y autonomía técnica, dice el programa. También se plantea la creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal



Si gana, Lacalle Pou dice que fortalecerá el Tribunal de Cuentas. En primer lugar se le dará mayor publicidad a las resoluciones del Tribunal. Después se seguirá cada observación por parte de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas. Por último, el Poder Ejecutivo “podrá hacer uso de las facultades concedidas por el artículo 197 de la Constitución para efectuar observaciones, exigir rectificaciones o suspender actos”.



En las empresas públicas, se sugiere la elaboración de protocolos para la selección de los integrantes de los directorios, “incluyendo pautas para la evaluación de idoneidad e incompatibilidades”.



