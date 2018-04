Lacalle Pou promete abandonar la Unasur

La intención del líder del sector Todos confronta con la postura del canciller Rodolfo Nin Novoa, quien señaló que Uruguay "no piensa salirse" de la Unasur. Por el contrario, dijo, el objetivo del país es "fortalecer" el organismo y "cambiar lo que haya que cambiar".

En declaraciones a La República, Nin Novoa aclaró que los seis países que abandonaron el bloque ya venían manteniendo conversaciones desde la Cumbre en Li-ma, pero Uruguay no participó porque había adoptado la postura de "no abandonar (la Unasur) así".

Sin embargo, Lacalle Pou insistió en la necesidad de evaluar el funcionamiento y eficacia de los organismos internacionales. "Es curioso. Hace tres meses estuve reunido con un grupo de gente que está en temas de relaciones exteriores. Antes de ayer estuve con académicos y les dije que en nuestra agenda de gobierno, vamos a proponer algo que no es muy común. Los organismos internacionales nacen pero no mueren, se genera presupuesto, se generan cargos y burocracia, pero no importan si sirven para algo o no. Allá andan flotando en la vuelta sin que haya un análisis de parte de Uruguay si sirve o no sirve como el caso de Unasur".

El senador, de gira junto a Gonzalo Mujica por el interior, enfatizó: "Hace varios meses dije que si a nosotros nos toca ser gobierno, nos iremos de Unasur y ya de paso nos desconectamos de Telesur y del Banco del Sur, organismos que no están sirviendo. Uno tiene que participar en estrados internacionales si sirven a los intereses de cada nación y se cumple lo pactado".

Mientras, la secretaría de la Unasur, bloque que ahora integran Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela, está vacante desde enero de 2017, cuando dejó el cargo el expresidente colombiano Ernesto Samper. Hasta ahora los Estados no han podido ponerse de acuerdo sobre ninguna candidatura y la única existente es la del argentino José Octavio Bordón.