Lacalle Pou declaró tener un patrimonio de US$ 411.493 y US$ 71.517 de deuda hipotecaria

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) dio a conocer la declaración jurada del presidente Luis Lacalle Pou y la de su esposa, Lorena Ponce de León. Según el documento, el mandatario tiene un patrimonio neto de $ 16.830.064 (US$ 411.493 al cambio actual de $ 40,9) y una deuda hipotecaria de $2.925.054 (US$ 71.517).

También declaró que recibe $124.095 (US$ 3.034) por el alquiler de su casa en La Tahona, como informó Montevideo Portal y confirmó El País con el documento. Junto a su salario como presidente, de $ 449.703 (US$ 10.995), sus ingresos son de $ 573.798 (US$ 14.029).



Como depósitos, Lacalle Pou declaró tener $ 360.245 (US$ 8.807). Su casa tiene un valor de $ 16.752.825 (US$ 409.604) y la camioneta marca Toyota está valuada en $ 2.068.250 (US$ 50.568), según la declaración jurada.



Por su parte, Ponce de León declaró tener $ 22.263.191 (US$ 544.332) de patrimonio neto. A su nombre figura una casa en Rocha, que vale $ 16.546.000 (US$500.627), y un terreno en el mismo departamento de $ 3.929.675 (US$96.080).



En depósitos, declaró tener $ 1.647.521 (US$ 40.281). En el documento no figura ninguna deuda a su nombre y se aclara que el matrimonio tiene capitulación matrimonial.