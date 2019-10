Lacalle Pou en su cierre de campaña: "Siento que el país está necesitando abrir una etapa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles, el candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, destacó en su acto de cierre en Las Piedras que siente que "el país está necesitando abrir una etapa", que "no se genera espontánea y masivamente", sino que "la alternancia que el Uruguay está por vivir en pocos días, empieza con chispazos".

Lacalle Pou destacó que "esta etapa que se abre, que empieza, la empieza el pueblo, la gente, es una sensación que viene de abajo, que eventualmente la van a depositar en los políticos".



"Este es un mensaje que tenemos que asumir los que estamos acá arriba con mucha humildad: no somos tan importantes como para hacer cambiar la voluntad popular si se siente bien. Somos lo suficientemente importantes para que depositen arriba de nuestros hombros la voluntad popular que quiere y que necesita un cambio", enfatizó el candidato nacionalista.



"La actividad política, como algunas otras, se tiene que juntar en un punto culminante, el domingo que viene, esa alternancia popular, con la preparación y la capacidad de un conjunto de dirigentes políticos. Eso es lo que uno tiene que saber medir, prepararse, actuar en consecuencia", dijo Lacalle Pou.



"Quien realmente se dedica a la política, con los sensores intelectuales y afectivos abiertos seguramente le va a ser más simple ir sintonizando con las necesidades populares", agregó.



"Es una mujer con una energia, paciencia, temple, que ha dado gusto", le dijo el candidato nacionalista a su compañera de fórmula, Beatríz Argimón.



Señaló también que "claramente los tiempos que se vienen no es de un partido, es de muchos partidos. Es único en la historia nacional, vamos a sentirnos contentos y felices que podemos construir algo nuevo, totalmente distinto".



"Nadie puede pretender gobernar un país con tierra arrasada para atrás. Se han hecho cosas buenas desde que el Uruguay es país".



"De mi equipo forman los que dicen 'es complejo, no es fácil, pero es posible y vamos poner todo para que así salga'", subrayó.



Además, apuntó contra las críticas del oficialismo que plantean que los partidos de oposición "no se van a poner de acuerdo", y señaló: "Si alguien está por apostar de que cuatro-cinco partidos de oposición no se van a poner de acuerdo, van a tener que pagar un asado, asi que no apuesten porque vamos rumbo a eso".



En la misma línea, destacó que "los programas de la oposición están inundados de sentido común" y agregó: "Yo les diría que las dos cosas que hacen falta mayoritariamente en el gobierno que viene es sentido común y coraje".



"Desde hace más de 21 años, mi vida, mis pensamientos, mis sueños, no son los personales, son los sueños colectivos", comenzó diciendo visiblemente emocionado Lacalle Pou.



Luego agradeció a su equipo "enorme", y aquellos que dejaron su trabajo para incursionar en su campaña.



Destacó tambien que "tender a la excelencia y el método es una forma de respetarlos a ustedes".



"La política no se entiende del todo sino se tiene el corazón abierto", dijo visiblemente emocionado.



"En esta competencia electoral, que a veces se pone más nacional, quiero saludar a los militantes de otros partidos políticos que en este momento están defendiendo sus causas. Eso es un intangible que tenemos que cuidar".



El candidato nacionalista se encuentra escoltado por los senadores Álvaro Delgado, Luis Alberto Heber, Javier García, Jorge Larrañaga y Juan Sartori, así como con varios diputados y su futuro gabinete.



Lacalle Pou, que llegó al acto sobre las 19:00, antes de ingresar al estrado dedicó unos minutos para las selfies y los autógrafos con sus simpatizantes de todas las edades.



El candidato nacionalista subió al estrado de la mano de su esposa, Lorena Ponce de León, quien estuvo repartiendo listas más temprano en el Centro de Montevideo.



Argimón, que comenzó la oratoria, subrayó que presentan "un proyecto esperanzador" que va a "terminar con un gobierno encabezado" por el Partido Nacional.



Destacó que con su compañero de fórmula tiene un "estilo de conducción moderno". "Luis (Lacalle Pou) conformó los equipos, fue a la búsqueda de los mejores, constituyó grupos de trabajo, e hizo recorrer a esos equipos el territorio nacional por ese relacionamiento fundamental que tiene que haber"



"Luis ejerció sin lugar a dudas una planificación de lo que significa llevar adelante una campaña bien diferente, que obviamente nos habla a los nacionalistas, pero también le habla a otros ciudadanos".



"En esta forma moderna de visualizar el futuro hizo una transformación en poco tiempo de este joven partido de 183 años, que pasó de identificarse con el orgullosamente blancos para pasar a entender que el 'es ahora' no significa un gobierno del Partido Nacional, sino un gobierno que nosotros vamos a encabezar, pero que tiene que ver con otros partidos".



"Los nuevos tiempos vienen con un nuevo liderazgo, porque los nuevos tiempos hacen fundamentalmente y hablan de un compromiso hacia los más jóvenes"