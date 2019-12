Lacalle Pou anuncia hoy el gabinete a tres semanas de la elección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante tres semanas, la sede del presidente electo Luis Lacalle Pou en Bulevar Artigas y Chaná fue el epicentro de una innumerable cantidad de reuniones entre el futuro mandatario y eventuales ministros, subsecretarios y directores generales de Secretaría.

Es que tras el balotaje y pese a no tener aún los datos oficiales de la Corte Electoral, Lacalle Pou ya había comenzado a trabajar en el armado de su gabinete que finalmente estará anunciando hoy a las 11 horas en el Hotel Dazzler en el corazón de Punta Carretas.

Las conversaciones con los líderes del Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y Partido Independiente cerraron la semana pasada con las designaciones de los ministerios que pertenecen al partido que lidera el ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. Se trata del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) cuya titularidad quedará en manos de la senadora electa Irene Moreira y de Salud Pública que será encabezado por el neurólogo Daniel Salinas.

Esta última designación estuvo envuelta en una polémica luego de que médicos denunciaran que es investigado por su administración al frente de la gerencia de Recursos Materiales del Casmu, informó Búsqueda y constató El País, al tiempo que también se lo cuestiona por sus vínculos empresariales con el psiquiatra Martín Gutiérrez que es acusado de torturas durante la dictadura, informó VTV y El Observador. En su reunión con el presidente electo, Salinas dio garantías a Lacalle de que nada de eso era cierto y lo justificó con documentos.



De las 13 secretarías, el Partido Nacional tendrá siete ministerios, el Partido Colorado tres, Cabildo Abierto dos y el Partido Independiente uno.

El equipo

El gabinete será integrado por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el prosecretario Rodrigo Ferrés; el ministro de Defensa Nacional, Javier García; el ministro de Desarrollo Social; Pablo Bartol; la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Carlos María Uriarte.



También lo integrará Omar Paganini como futuro ministro de Industria, Energía y Minería; Jorge Larrañaga como ministro del Interior; Ernesto Talvi será canciller de la República, Daniel Salinas como ministro de Salud Pública; Pablo Mieres en Trabajo; Luis Alberto Heber en Transporte y Obras Públicas; Germán Cardoso en Turismo e Irene Moreira en Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Fuentes políticas aseguraron que Isaac Alfie sería finalmente el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), pero el anuncio se confirmaría recién hoy cuando Lacalle Pou presente a todos sus ministros, subsecretarios y directores de Secretaría.

Transición

Una vez presentados los ministros, comenzará formalmente la transición en cada una de las carteras, aseguraron fuentes políticas. Es más, El País constató que en algunas secretarías de Estado los contactos entre los ministros entrantes y los salientes ya comenzaron tímidamente con intercambio de mensajes y llamadas telefónicas. Uno de estos casos es Cancillería. En esa cartera el actual ministro Rodolfo Nin Novoa se encuentra en diálogo con el colorado Ernesto Talvi que viene hace días trabajando en su sede de Pocitos. Talvi no solo mantiene ya reuniones con potenciales embajadores, sino que incluso pasa varia horas estudiando y trabajando en materia de relaciones internacionales. La situación sin embargo no es la misma en todas las carteras. Por ejemplo, en Salud Pública, fuentes políticas aseguraron a El País que el ministro Jorge Basso aún no se ha comunicado con el entrante. Lacalle Pou pretende hoy que sus ministros se pongan en contacto de inmediato con las autoridades en ejercicio.