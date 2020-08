“Yo jamás acosé a una mujer”, dijo Álvaro Villar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato frenteamplista a la Intendencia de Montevideo Álvaro Villar habló anoche en el programa Séptimo Día de canal 12 sobre el caso de supuesto acoso sexual a una médica del Hospital Maciel, ocurrido en 2016 pero conocido hace pocos días. Allí le preguntaron si cree que se verá afectado el voto femenino a su candidatura. “Espero que no, por cómo siempre he actuado en estos temas como director y cirujano. Jamás acosé a una mujer ni permití que esto sucediera”, respondió. Después afirmó que “está mal utilizar estos temas en campaña electoral”.

En concreto, la cirujana Mariana Carbón relató en el programa Santo y Seña de canal 4 que había sido víctima de acoso sexual por parte de un colega dentro del Maciel y que el entonces director del hospital no actuó en consecuencia.

Villar dijo que la doctora nunca realizó una denuncia de acoso sexual, algo que ya había afirmado en un comunicado la semana pasada. “Si ella me hubiera denunciado lo que dijo en el programa de (Ignacio) Álvarez, yo hubiera actuado diferente. No me lo dijo a mí ni a la jueza ni en comisión”, indicó, en referencia a la jueza que actuó ante una denuncia y a una comisión con psicólogos que funciona en el Maciel.



“Para que se produzca denuncia de acoso sexual, la persona se debe hacer responsable: por escrito o la otra forma es una denuncia verbal con presencia de dos delegados sindicales con testigos”, sostuvo y explicó que eso establece la reglamentación de la ley de acoso. “Ella nunca me hizo un relato de acoso sexual”, indicó cuando le preguntaron sobre los detalles del caso. “Solo me dijo que había presentado una denuncia ante la Sociedad de Cirugía”, afirmó Villar, quien cree que el tema del acoso en el ambiente médico “nos interpela a todos”.