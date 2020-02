Intendente de Treinta y Tres propuso para los violadores "castración a bisturí, en frío"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Treinta y Tres, Elías Fuentes (Partido Nacional), segundo sucesor del intendente electo, Dardo Sánchez, y que asumió tras su renuncia para la carrera parlamentaria, señaló que le hubiera gustado presentar en el Parlamento un proyecto de ley para imponer un nuevo castigo para los violadores.

En diálogo con el programa "Contracara" de la radio Conquistador 97.3 FM, de Treinta y Tres, Fuentes propuso para quienes sean encontrados culpables de este delito "castración a bisturí, en frío, un puñado de sal y hasta luego", y luego se preguntó: "¿Se merece una persona de esas algo distinto?".

En un comienzo se refirió al desafío que enfrenta el designado ministro del Interior, Jorge Larrañaga, de quien dijo que "políticamente ya había llegado a su fin", pero que sin embargo ahora tiene "una oportunidad, puede resurgir, (pero) tiene un baile bravo", aludiendo a los desafíos que enfrenta para combatir la inseguridad.

Sobre este asunto, dijo que "parece que la seguridad empezó a encaminarse en Brasil", en referencia a la administración de Jair Bolsonaro. Aseguró que antes no se podía "andar por Río (de Janeiro), por San Pablo" porque era "un peligro bárbaro".



"Ahora lamentablemente sí acá estamos con paños tibios y cosas que no, que los derechos humanos... Pues no, los derechos humanos son para los bandidos, pero los derechos humanos en su casa usted no tiene derechos. Que le violan, dios no permita, a una hijita, como un caso que ha pasado en Rocha... Mire, le voy a decir una cosa que si trasciende no me importa...", dijo Fuentes.

El intendente dijo que le ofrecieron participar de una lista para ingresar al Parlamento y que rechazó esa invitación. Sin embargo, señaló: "Yo en el Parlamento hubiera dicho esto. La señorita va a decir que es una barbaridad (en referencia a la conductora del programa) lo que yo digo, y si trasciende no me interesa", reiteró.

Fuentes puso como ejemplo de su medida que los corderitos son "lo más tierno del mundo" y los "chiquilines" lo que quieren es "jugar con uno". Señaló que si los padres del niño le regalan uno de estos animales "lo castran a sangre fría, pum pum, (le ponen) una cuestión en las bolsitas ahí, lo apretan y lo largan al campo", dijo.

"Ahora le pregunto una cosa: a un tipo como lo que hizo en Rocha, que violó las hijas adelante de los padres, el otro que viola una niña, dígame, ¿qué placer puede sentir un ser humano con una niña de cuatro años, cinco años, que hemos visto casos?".

Para estos casos, dijo que habría que utilizar "esos bisturís de cirujano que lo toca y corta un pelo en el aire", para "castrar" al violador. "Dicen 'no,dale una inyección'. No, cástrelo, un poco de sal y para la comisaría, darle un antibiótico y salvate si podés, porque si el cordero que es un animal, ese hombre es una bestia humana".

Señaló que en el caso de que un joven de 20 años haya cometido una violación "después ese señor cumple 30 años (de pena), sale con 50 años, intacto, pronto para hacer otra barbaridad", señaló.

"Yo sé que esto es imposible, pero a mí me parece que tiene que haber medidas" al respecto, subrayó Fuentes.