Cardoso: "El mejor turismo que se puede hacer en estas circunstancias es quedarse en casa"

En la Semana de Turismo se “moviliza una cantidad de personas muy importante”, dijo Germán Cardoso, ministro de Turismo. Sin embargo, "el mejor turismo que se puede hacer en estas circunstancias es quedarse en casa", agregó en rueda de prensa.

El ministro se reunió con el intendente de Maldonado, Jesús Bentancur, y estuvieron en comunicación con Jorge Larrañaga, ministro del Interior, quien anunció este lunes que a partir del miércoles de esta semana la Policía patrullará por todas las rutas nacionales para "evitar la movilización de gente”.



"Van a haber retenes, se les va a pedir identificación a las personas, se les preguntará hacia dónde se dirigen, se va a tomar nota de las razones del traslado y, sobre todo, se va a advertir y concientizar", comentó Cardoso.



Asimismo, van “a contar con el apoyo aéreo del helicóptero del Ministerio del Interior recorriendo lo que son las playas, la costa, las zonas de camping, y lugares donde de manera natural y espontánea se pueda nuclear gente a acampar: costa de arroyos y de ríos”.



En relación a la responsabilidad de las personas, dijo: "Entiendan que no estamos de vacaciones ni de veraneo y de que, más allá de que se tenga una propiedad en un departamento u otro" la "sugerencia, la acción y la concientización que se pone por delante el gobierno" es que las personas se deben quedar en la casa.



"La cuarentena la debemos, por razones de fuerza mayor, hacer cada uno de nosotros donde vivimos y no tomar opciones de viviendas o de propiedades de segundo orden para hacer una especie de cuarentena descanso porque no es la circunstancia en la que nos encontramos", agregó.

Nuevas medidas en Maldonado.

La Semana de Turismo este año está atravesada por una particularidad: el nuevo coronavirus. La Intendencia de Maldonado prohibió el acceso al público a diferentes puntos turísticos del departamento, según una resolución del municipio divulgada este lunes.

La inhabilitación rige desde este lunes y hasta el 12 de abril inclusive, "pudiendo ser prorrogada o ampliada conforme se desenvuelva la situación sanitaria", dice.



Los lugares que abarca la resolución son las "pasarelas existentes desde Parada 1 hasta Parada 5 de Playa Mansa, Los Dedos, Las Mesitas, Muelle Mailhos, Muelle de la Parada 3 de Playa Mansa". Asimismo, tampoco están habilitados los estacionamientos de Punta Salinas y Virgen de la Candelaria, ni los de las paradas 3, 5, 7, 10, 12, 16 y 23 de Playa Mansa.



En la misma línea, está prohibido el acceso a los "espacios verdes existentes entre Parada 1 de Playa Mansa hasta La Glorieta inclusive" así como "los espacios que determine la Dirección General de Tránsito y Transporte, por razones de orden público e índole sanitaria".