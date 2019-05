Indignación en el PVP por los dichos de José Nino Gavazzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Junta su condición de oficial de inteligencia con la de un ser humano depravado”. Así describió a José Gavazzo, el diputado por el Partido de la Victoria del Pueblo (PVP), Luis Puig, al conocer las declaraciones publicadas ayer domingo en Qué Pasa de El País.

Para el diputado del PVP, José Gavazzo es una persona que se caracteriza por “mentir permanentemente”. “Lo que dice no es nada nuevo. Por ejemplo, mintió durante años diciendo que nunca había estado en Argentina y que no había participado en la coordinación represiva cuando claramente fue uno de los principales operadores de la dictadura uruguaya en la región”, sostuvo.

Si bien Puig reconoce que el militante del PVP, Carlos Goessens Meré “se vendió” a Gavazzo, asegura que no explica la ausencia del segundo vuelo. “Ese vuelo fue denunciado y comprobado por quienes han sido comandantes en Jefe de la Fuerza Aérea, como (José Pedro) Malaquín y (Enrique) Bonelli, que reconocieron el primero y segundo vuelos de los cuales ellos fueron copilotos en uno y otro. Reconocieron la existencia de un vuelo entre el 4 y 5 de octubre de 1976 donde se trasladaron presos políticos que habían estado en automotores Orletti. Además, no se podría entender la presencia de María Claudia de Gelman en Uruguay, y que Macarena naciera acá con su madre en cautiverio”, agregó. Puig entiende que estas declaraciones son una “operación” de Gavazzo para desarticular la investigación sobre esos hecho.

José Nino Gavazzo. Foto: Paula Barquet

Sobre la justificación de las torturas por parte de Gavazzo, Puig comentó que es “indignante e inaceptable” que haga una “banalización del sufrimiento de tanta gente” en Uruguay que sufrió torturas, en tanto que aseguró que provoca indignación su situación. “Está procesado por más de 28 homicidios, con dos condenas de 25 años, una por el caso de Adalberto Soba (procesado en 2006) y por el secuestro de María Claudia de Gelman. O sea, tiene condenas superiores a 50 años, hace cuatro que está en su casa disfrutando de las comodidades. No hay en las cárceles uruguayas asesinos en serie de esta catadura”, comentó con indignación Puig.

Por su parte, Carlos Coitiño, diputado suplente y presidente del PVP, catalogó a Gavazzo como “mentiroso contumaz”. “Mintió siempre, tanto que la credibilidad de lo que dice está absolutamente cuestionada por los trámites judiciales. Acusó a elementos integrantes de las propias Fuerzas Armada, dejó que estuvieran presos y si no aparecían algunos elementos de su declaración al Tribunal de Honor hoy la responsabilidad seguiría siendo de otro”.



Coitiño asegura que es una estrategia de Gavazzo para no contribuir con la investigación sobre el destino de los desaparecidos en Uruguay. “No da los elementos sobre los desaparecidos en Uruguay en los establecimientos de los cuarteles, no contribuye a que nos acerquemos a la realidad, de la que el es bien conocedor”, finalizó.