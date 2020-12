IMM puso fecha para la apertura de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, informó este martes la fecha de mudanza y apertura de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM), centro que sustituirá la operativa que hasta ahora concentra el Mercado Modelo.

Cosse indicó que la mudanza desde el viejo mercado al nuevo sitio ubicado en camino Luis Eduardo Pérez y Ruta 5 será el 20 y 21 de febrero de 2021. En tanto, la apertura oficial será el lunes 22 de febrero del próximo año.

La ingeniera indicó que esta fecha se "definió con técnicos de la Intendencia y en consulta con los productores", de acuerdo a lo que señala el comunicado de la Intendencia de Montevideo (IMM).

El exintendente Christian Di Candia había firmado el 14 de octubre una resolución en la que se habilitaban U$S 185.291,82 para dicha mudanza.

El exsecretario general de la IMM, Fernando Nopitsch, había declarado a El País el 10 de noviembre que era muy costoso postergar la mudanza porque había que pagar la seguridad de un predio de 100 hectáreas una vez que se retirara la empresa constructora. Se necesitaban, además, al menos siete personas por turno para hacer la vigilancia, y había una carga fija de UTE de $ 1.500.000 por mes. En total, los gastos fijos de mantener la UAM vacía ascendían a unos $ 10 millones mensuales.

Desde el gobierno nacional se había señalado en aquella fecha que la apertura no contaría con los accesos terminados. El ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, había manifestado a comienzos de noviembre a El País que no estaban dadas las condiciones para hacer una mudanza en el corto plazo. “Hay necesidades básicas de funcionamiento a las que no se ha llegado”, dijo. De todos modos, su cartera no integra la comisión que resolvió la fecha del traslado.

Se generó una intensa polémica entre la IMM y el gobierno nacional luego de la inclusión de un artículo en el Presupuesto 2020 - 2024 que le quitaba poder a la comuna capitalina.

En los hechos, implicaba la salida de un integrante de la IMM de la presidencia de la UAM, que sería ocupado por un integrante del gobierno, preferentemente del MGAP.



No obstante, luego de intensas declaraciones y dardos tirados de un lado y otro, la coalición aceptó la propuesta de la por aquél entonces intendenta electa Cosse para generar una cogobernanza.

La alternativa que presentó Cosse implicó otorgarle la secretaría general al MGAP y mantener, como ocurre ahora, la presidencia de la UAM en manos de la IMM.