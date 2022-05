Un homenaje a Jorge Larrañaga logró unir a todo el Parlamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Resiliente. Pasional. Visceral. Líder. Caudillo. Blanco como hueso de bagual. Hombre bueno, hombre de familia. Son todas palabras -que fueron parte de las sentidas descripciones- pronunciadas ayer por todo el sistema político para homenajear a Jorge Larrañaga a pocos días de que se cumpla un año de su inesperado fallecimiento.

Fue así que su muerte, en una sesión extraordinaria de la Asamblea General, todos los legisladores definieron como prematura. Como un “golpe sordo que recibió el país cuando se fue enterando con incredulidad de que Jorge ya no estaba”, recordó la senadora Verónica Bica, secretaria personal durante más de 17 años del fallecido ministro del Interior, exsenador, dos veces intendente de Paysandú, excandidato a presidente, expresidente del Directorio del Partido Nacional y fundador y conductor de su grupo político, Alianza Nacional.



La tarde que recordó Bica fue la del sábado 22 de mayo del 2021, cuando un rumor que nadie aceptaba se transformó en verdad a las 18.29 horas, momento exacto en que el presidente Luis Lacalle Pou anunció su muerte en Twitter a través de un breve mensaje, en el que además resaltó que su ministro estaba pasando por “su mejor momento”.

“Fue pasional y resiliente en todos los aspectos de su vida, con sensibilidad para los que más necesitan, seriedad para con los grandes temas, (y) cercanía con los compatriotas en cada rincón del país, cualquiera fuera su condición social”, siguió Bica, que al describir a su líder subrayó asimismo su condición de “hombre bueno” que entre otras cosas “no comprendía la maldad de otros hombres”.



El senador Carlos Camy, del riñón del caudillo blanco, destacó lo mismo, pero se detuvo un par de veces en su “obsesión por la educación”, así como su vocación por el “diálogo” y por el esfuerzo de “tender puentes”, tarea que fue igualmente valorada por la oposición en la voz de la senadora frenteamplista Sandra Lazo: “Hoy desde esta fuerza política opositora adherimos en términos humanos, políticos y cívicos a este homenaje, planteado en el seno de la Asamblea General, sin dudarlo”, dijo y levantó el dedo para reafirmarse.



“El homenaje es al político, más allá de la diferencia”, continuó Lazo, que incluso recordó enfrentamientos con Larrañaga, como cuando el conductor blanco llevó adelante, casi en soledad, una campaña de firmas para reformar la Constitución con el objeto de introducir medidas para el combate a la inseguridad, lo que quedó por el camino por falta de apoyos. “Pero en las adversidades no se dio por vencido”, sostuvo la senadora, en otra de las ideas madre que sobrevoló en la sala en la sesión de ayer por la tarde: que Larrañaga -y se recodó su “hay orden de no aflojar”- no se rendía.

Por parte de Cabildo Abierto hubo tres discursos. El primero en hablar fue el senador Guido Manini Ríos, y este dijo que Larrañaga hizo “del ministerio su propia vida” y que “aquellos que son capaces de morir por una causa superior, merecen antes que nada respeto”, más aún si “esa causa condice con el bien de la sociedad”.



El colorado Ope Pasquet decidió, como Bica, volver a aquel aciago fin de semana que, como estos días, fue frío, lluvioso, ventoso. Contó que se aprestaba a tener una cena con amigos pero que ante el anuncio no lo dudó y canceló sus planes. “Tan pronto como me enteré de la noticia comprobé si era cierta, porque no lo podía creer”, reconoció el diputado, y agradeció el “hermoso ejemplo” que dejó el homenajeado, quien “puede descansar en paz, porque se ganó esa paz con el esfuerzo que hizo toda su vida”.



Y entonces llegó el aplauso cerrado de su familia, ministros, amigos y de los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica.