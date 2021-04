¿Por qué hay banderas comunistas en algunas zonas de Montevideo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El fin de semana aparecieron banderas del Partido Comunista en la calle Agraciada y en zonas aledañas al Palacio Legislativo, hecho que inquietó a la oposición capitalina. El edil del Partido Nacional Diego Rodríguez anunció que hará un pedido de informes al respecto.

“Queremos saber quiénes colocaron las banderas, quiénes les dieron el permiso, qué precio tiene, y si la Intendencia de Montevideo actúa en ese sentido. Porque no estamos en campaña electoral”, afirmó Rodríguez. Queremos saber por cuánto tiempo van a estar esas banderas haciendo alusión a un partido político”, insistió en declaraciones a canal 4.



“Si son banderas del partido, las colgamos nosotros, los comunistas. ¿Quién va a colgar una bandera del Partido Comunista si no somos nosotros? Este loco no tiene que preguntar mucho, que venga a la fuente que le damos las explicaciones”, dijo a El País el secretario general del PCU, Juan Castillo.



El pasado 17 de abril se cumplieron 49 años del asesinato de ocho obreros comunistas en el Seccional 20 del Partido Comunista de Uruguay, a manos de efectivos militares. Según dijo Castillo, la colocación de banderas obedecía a un recordatorio por los militantes del PCU fallecidos, ya que todos los años se realiza un acto central.



“Lo hicimos respetando el digesto municipal porque no se puede colgar nada en los árboles y las colgamos en las columnas. No atamos con alambre, lo pusimos con cinta adhesiva. Y como son muy caras las vamos a sacar otra vez, antes de que se empiecen a volar o romperse”, indicó Castillo.



El secretario general del PCU agregó que el edil “está muy preocupado mirando las columnas”, pero “los problemas de la gente no están en las columnas”. “Los problemas de la gente están en las ollas populares y los merenderos, donde hay necesidades. Convendría que pusiera los pies sobre la tierra y si quiere saber parte de la historia también se la explicamos gustosamente, porque hace 49 años que asesinaron por la espalda a ocho comunistas. Por eso están rindiendo homenaje las banderas”, finalizó.