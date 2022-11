Argimón tras filtración de Plan de Inteligencia: "Hay alguien o algunos que no estuvieron a la altura"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta Beatriz Argimón catalogó este jueves de "hecho gravísimo" la filtración de información confidencial sobre el Plan de Inteligencia Estratégica del Estado, en la previa de la reunión que mantendrá junto al presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet, con los coordinadores de todos los partidos con representación parlamentaria para esclarecer lo sucedido. Consideró, además, que "evidentemente hay alguien o algunos que no estuvieron a la altura de lo que es el mandato".

"Nos parece que corresponde en mi condición de presidenta de la Asamblea General convocar a los coordinadores y avanzar en consecuencia porque evidentemente, en lo personal, yo lo considero un hecho gravísimo", sostuvo este mediodía en rueda de prensa.



"Me preocupa lo que aconteció en un tema que es fundamental, no para los legisladores, para la sociedad toda, es cómo nos vamos a cuidar, cómo vamos a estar trabajando respecto a la Inteligencia", reflexionó.

"Creo que corresponde primero hablar entre nosotros, pero hacernos cargo de este tema que tiene que ver con algo muy importante. Cuando uno viene al Parlamento a hacer denuncias o informes, obviamente confía en lo que representa este lugar", sostuvo Argimón.



Remarcó que el hecho es "gravísimo" y que se intentará "transitar todas las instancias porque evidentemente hay alguien o algunos que no estuvieron a la altura de lo que es el mandato".



Los legisladores presentes en la sesión secreta fueron Raúl Lozano, Daniel Caggiani, Raúl Batlle, Mario Bergara, Graciela Bianchi, Micaela Melgar, Gustavo Penadés, Iván Posada, Luis Alberto Posse, Diego Reyes, Mariano Tucci, César Vega y Álvaro Viviano.



Consultada sobre si hay certeza de que la filtración haya sido efectivamente en el Parlamento, dado que el plan fue enviado a otros organismos públicos, respondió: "Evidentemente hay algo que diferencia el tema del plan y tiene que ver con lo que se dijo adentro de esa sesión, donde obviamente, salvo quienes estaban ahí, son los únicos que estaban ahí, son lo que únicos que pueden saber lo que aconteció", dijo en referencia a expresiones de Garcé, que están "textualmente trasladadas".

Argimón prefirió no adelantar detalles del informe que recibió el lunes al respecto, y que compartirá esta tarde con los legisladores, pero sí adelantó que es "concluyente". Otro elemento que está arriba de la mesa son las sanciones que se prevé para el o los responsables de la filtración en cuestión. "Primero quiero conversarlo con los legisladores porque creo que corresponde, porque me parece importante que esto se dialogue con todos los partidos políticos", sostuvo.



La vicepresidenta no descartó sanciones para los diez legisladores que estaban presentes en dicha comisión con Garcé si no se encuentra al responsable. "Una cosa es lo que conversemos hoy aquí y otra la que la Justicia lleve adelante. Lo que sí corresponde es ponernos a las órdenes de la Justicia para facilitar todo lo que entienda necesaria a efectos de facilitar la investigación en curso", dijo.



La preocupación se despertó luego de que TV Ciudad publicara un informe con información que habría sido filtrada de la sesión secreta del pasado lunes 24 de octubre en el Parlamento. En el informe, se indicaba que el secretario de Inteligencia, Álvaro Garcé, había dado la orden de que la Policía investigue a las organizaciones posiblemente violentas en el país.