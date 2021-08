"Guerra de expedientes" entre Germán Cardoso y el exdirector de Turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La tensión que se ocasionó a la interna del Ministerio de Turismo entre el jerarca de la cartera, Germán Cardoso, y el exdirector Nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, generó molestia en el piso 11 de la Torre Ejecutiva.

“¡Otro lío más!”, comentó el presidente Luis Lacalle Pou a uno de sus asesores la semana pasada, según comentaron fuentes oficiales a El País. Es que no es el primer episodio en el que se ve cuestionada la figura del ministro en lo que va del período.



“Y es la última. En presidencia no le bancan una más”, dijo a El País un dirigente colorado del sector de Cardoso.



El jerarca destituido lo que dice es que el ministro lo sacó por no querer firmar expedientes para realizar compras directas de publicidad de manera irregular.

El presidente Lacalle Pou, a quien “no le gusta actuar en caliente” -dijo una fuente blanca a El País-, dejó pasar unos días desde el momento en que se hizo público el caso, el cual fue informado por Búsqueda el jueves 12, y se reunió con Cardoso en su despacho del piso 11 de Presidencia recién ayer.

Un día tenso.

En horas de la tarde en varios grupos de chat de colorados el comentario era: “Cardoso está afuera del gabinete”. Incluso en ellos se manejaron posibles sustitutos para el cargo. Unos mencionaron al senador Tabaré Viera, quien es del mismo sector que el ministro: Batllistas, liderado por Julio María Sanguinetti. También se manejó otro jerarca del mismo grupo que está actualmente en el Poder Ejecutivo.



Pero por más que el tema de Cardoso esté afectando la imagen del gobierno, el presidente Lacalle Pou decidió mantener la misma actitud que cuando fue cuestionado el exministro de Ganadería, Carlos María Uriarte: al ser un cargo colorado quienes deben plantear la remoción deben ser los colorados. A no ser, claro, que haya elementos suficientes como para pedirle su renuncia.



El ministro Cardoso buscó mostrar que esto no era así y llegó con más de 100 expedientes que según él justifican su decisión de destituir a Pérez Banchero.



Cardoso le dijo a Lacalle Pou que en esos 100 casos el jerarca desplazado no quiso actuar, entorpeciendo así la gestión del ministerio.

Lacalle Pou tomó las explicaciones. Más tarde en un evento en el Museo de Artes Visuales fue consultado por los medios sobre la reunión. “¿Hay respaldo a Cardoso?”, fue la pregunta de uno de los periodistas televisivos. La respuesta del presidente no fue directa.



“Y bueno, la explicación que me da, con el documento que trajo al respecto… Es una situación jurídicamente válida que no se aparta de la ley”, comentó el mandatario.



Lacalle Pou dijo que Cardoso le mostró lo actuado en adjudicaciones de publicidad y que todo “obedece a términos legales”, con procedimientos “que siempre se usaron para las compras” con proveedores “históricos del Ministerio de Turismo”.



Allí fue nuevamente consultado por otro periodista de televisión: “¿Respalda la gestión? ¿Hay motivos para removerlo?”. Y su respuesta no fue con un “respaldo al ministro”, o “no hay motivos para pedirle la renuncia”. En su respuesta se limitó a reiterar la documentación que le llevó Cardoso.

Torre Ejecutiva. Foto: Fernando Ponzetto

“Lo que yo estoy hablando, de lo que ustedes me preguntan, es lo que salió públicamente, que es con lo que podríamos tener alguna distorsión. Como le decía recién: la documentación que me trajo el ministro respalda su accionar. Yo tengo que atenerme a los términos legales”, respondió el presidente.



El cuidado, según supo El País, se debe a que algunos jerarcas de la Presidencia, colorados y otros blancos, están al tanto de documentación que Pérez Banchero presentará en las próximas horas de forma pública en la que habría elementos para culpar a Cardoso de prácticas no éticas.



Las fuentes coloradas consultadas por El País detallaron que esos documentos demuestran accionares de Cardoso para dirigir compras en publicidad a figuras de su entorno.

El País intentó consultar al ministro Cardoso, pero no fue posible conseguir su palabra sobre este punto.

Antecedentes.

El primer conflicto sucedió a mediados de junio, cuando el ministro de Turismo se vio cuestionado públicamente luego de que se hiciera pública parte de una investigación judicial en la cual había llamadas de Cardoso a un policía de Maldonado que había sido imputado.



Se trataba de consultas realizadas por el ministro al agente, excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado. Una de ellas fue sobre un choque que había tenido una mujer, amiga de él, luego de salir de un evento en el cual “había tomado algo de alcohol”. Cardoso quería saber si le habían realizado el test de espirometría.

El ministro Germán Cardoso momentos después de terminar una conferencia de prensa. Foto: Francisco Flores (archivo)

En ese momento, el 19 de junio en el acto del Natalicio de Artigas, Lacalle Pou le dijo a los medios que con la información que contaba “no tenía objeciones” con Cardoso. Por ende seguía en su cargo.



“No soy juez ético de nadie. Sí de mí mismo. Si un ministro llama para esconder una prueba, al otro día no trabaja más. Pero si es para averiguar, no sé, cada uno está en su derecho”, comentó el presidente.