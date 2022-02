Gremios liderados por mujeres encabezan reclamos al Pit-Cnt de no parar contra la LUC el 8 de marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Pit-Cnt aprobó un paro general nacional de 24 horas para el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Pero el gremio de policías, que es liderado por una mujer, Patricia Rodríguez, ahora solicitó que la central de trabajadores reconsidere su decisión. El mismo reclamo realizó el gremio de municipales (Adeom), que también es comandado por una mujer, Valeria Ripoll. El Pit-Cnt, entonces, se verá obligado a estudiar el tema en los próximos días.

La central resolvió el paro luego de que esa sugerencia se pusiera sobre la mesa en el último Congreso, el que fue celebrado en noviembre del 2021, con el objetivo de reclamar por los derechos de las mujeres, pero también para hacer campaña en contra de la ley de urgente consideración (LUC), de la cual 135 artículos se pondrá a consideración de la ciudadanía el 27 de marzo próximo en un referéndum.



Este punto generó la reacción de diferentes colectivos feministas que critican al Pit-Cnt por mezclar asuntos y quitarle protagonismo a sus reivindicaciones.



Al planteo formal del sindicato policial y Adeom se sumó el de los trabajadores de OSE, el sindicato del puerto, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur), el sindicato de bancarios (AEBU) y el de los trabajadores de Ancap.

Teresa Herrera, de la Red uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, en tanto, dijo al ser consultada por El País que la decisión del Pit-Cnt era equivocada y mostraba una conducta machista y patriarcal.



“Las mujeres somos quienes hacemos las movilizaciones más importantes. El Pit-Cnt se cuelga del movimiento feminista y sus movilizaciones. Realmente celebro que haya algunos sindicatos que hayan puesto pienso en este asunto. Es tan brutal”, comentó Herrera.



La activista feminista explicó que el 8 de marzo es un día “muy específico”, donde no es bueno que se mezclen reivindicaciones político-partidarias. “Lo del referéndum no debe cruzarse, es juntar peras con boniatos”, remarcó.

A su vez opinó que las reivindicaciones feministas no tienen color político y que hacer el mismo día un paro de este tipo puede generar división. “Puede llevar a consecuencias indeseables. Los movimientos feministas somos conscientes que no todas pensamos iguales, pero sí estamos de acuerdo en una base: tener los derechos y el trato igualitario. Por eso peleamos”, insistió Herrera.



“El 8 de marzo no se puede desvirtuar con posiciones que tengan que ver con el referéndum, esto es algo independiente a la posición política. Si se congrega a las mujeres a las calles, debe hacerse sin condicionantes ni selectividades. Usar ese día con otros fines es retroceso”, escribió, en tanto, la dirigente del sindicato policial, Rodríguez, en su cuenta de la red social Twitter.



La secretaria general de Adeom, Ripoll, se manifestó en la misma plataforma y en la misma línea: “El 8M es de todas. No importa lo que votamos, la causa es de todas. ¡Basta de partidizar todo!”, escribió reclamando.

El tema se discutió en la reunión del secretariado ejecutivo del Pit-Cnt ayer. Fernando Gambera, de AEBU, estuvo de acuerdo en discutir el tema. José Lorenzo López, que es el vicepresidente y participó por zoom por tener covid-19, marcó su discrepancia, ya que recordó que el tema había sido discutido en el Congreso. Rodríguez explicó a El País que es importante rediscutir el tema porque la realidad cambia constantemente, y el 8 de marzo tiene una importancia muy significativa para las mujeres.



“Pregonamos por la igualdad, por oportunidades y derechos, y no es bueno que pase esto. Que nosotras mismas fomentemos una marcha, una movilización, en la que se politice o quede enganchada nuestra proclama con otras cosas como la LUC. Esto, lejos de unirnos, lo que va a hacer es separarnos”, comentó.