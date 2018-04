Gonzalo Mujica: "No tengo miedo a que en el Frente me tilden de traidor"

Gonzalo Mujica dejó de ser el voto 50 del oficialismo en la Cámara de Diputados y hoy será presentado por el senador Luis Lacalle Pou como la más nueva incorporación al sector Todos. Junto al precandidato nacionalista recorrerá todo el país a partir del próximo viernes.

—Es pariente lejano del expresidente José Mujica. ¿Cómo se siente con ese apellido dentro del Partido Nacional?

—Los Mujica somos todos blancos desde hace cinco generaciones. En ese sentido no hay ningún problema, el exabrupto era que yo no fuera del Partido Nacional.

—¿Por qué decidió irse con el senador Luis Lacalle Pou?

—El acuerdo es fundamentalmente porque respondió públicamente a la propuesta mía de un acuerdo programático que le mandé a dirigentes de todos los partidos. Algunos me han dicho que están de acuerdo en forma particular, pero Luis se comprometió públicamente. Creo que vale la pena tender esos puentes entre gente distinta que piensa diferente, pero está de acuerdo en las principales soluciones que el país precisa.

—Usted proponía un acuerdo multipartidario en cinco temas. ¿Ahora no queda por el camino esa idea?

—No descarto que se pueda hacer algo más, pero tengo que empezar por algún lado. El acuerdo con Luis es importante. Nosotros dos seguimos pensando que hay que hacer un acuerdo multipartidario. La propuesta está hecha y no solo está la mía, el Partido Nacional tiene un grupo de trabajo elaborando un documento acerca de una propuesta de (Jorge) Larrañaga. Se avanzará lo que se pueda y todavía no quiero descartar el interés de otros partidos.

—¿Hay algún punto de contacto ideológico entre el MPP y el sector de Lacalle Pou o está ahora en la vereda de enfrente?

—Sigo creyendo que el primer gobierno del Frente hizo muchas cosas que eran necesarias. Muchas políticas hay que mantenerlas. El Sistema Nacional Integrado de Salud hay que mantenerlo, el Sistema de Cuidados hay que mantenerlo. Hay mucha cosa que se ha hecho, pero hay que llevarlo a un plano superior de realizaciones porque ya no alcanza con eso. No creo que haya que destruir todo lo que se hizo, al Frente lo que le pasa es que ha paralizado su capacidad de innovación. Con cinco años más del Frente nos hundimos.

—¿Ideológicamente cómo se define hoy por hoy?

—Un nacionalista de izquierda como lo fui siempre.

—Había dicho que si se iba del Frente Amplio quedaba como independiente. ¿Qué lo hizo cambiar?

—Estuve independiente todo el año pasado estando en la Cámara y después que me fui. Ahora estoy haciendo un acuerdo porque hice una propuesta política y encontré a alguien que la respondió y está de acuerdo.

—¿No tiene miedo que sus excompañeros del Frente lo tilden de traidor?

—No, no tengo miedo. Si tuviera miedo no hubiera hecho nada de lo que hice. Los excompañeros no tienen nada que opinar respecto a eso, yo me fui del Frente hace más de un año y les entregué la banca. ¿Le tengo que pedir permiso al FA para ver qué hago con mi futuro?

—¿No siente que le debe algo al Frente Amplio?

—¡Qué le voy a deber si les entregué todo!.

—¿Va a ir como candidato a Diputados o al Senado?

—No hay nada definido.

—¿Le gustaría ocupar un cargo legislativo o ejecutivo en caso que triunfara el Partido Nacional?

—Me gustaría que gobernara Lacalle Pou. Si triunfa me gustaría estar en el gobierno, pero no sé en qué lugar. Nunca hablamos del tema, me gustaría sí que se diera un cambio de gobierno y poder participar.

—El Partido Nacional no crece según la mayoría de las encuestas. ¿A qué lo atribuye?

—A que la oposición todavía no ha encontrado una propuesta que sea entusiasmante para la opinión pública. Debería juntarse y ponerse de acuerdo en políticas públicas.

—¿No pasa por candidatos?

—¿Quién tiene candidatos que entusiasmen? Los candidatos ya todos sabemos quiénes son. El problema es qué es lo que proponen. La oposición no entusiasma porque la opinión pública la ha visto muy separada y ocupada en temas relacionados a los propios partidos.

—Usted dijo que si los nacionalistas no renovaban no iba a integrar el Partido Nacional con viejos dirigentes herreristas. ¿No tiene miedo de quedar encasillado en el herrerismo?

—No. Todos saben que yo no vengo del herrerismo. Nadie me pidió que cambiara mi modo de pensar.

—El intendente de Soriano Agustín Bascou y el de Artigas Pablo Caram han sido cuestionados por el Frente por temas éticos. ¿Cómo piensa que se ha manejado en estos casos?

—Creo que lo que está mal, está mal y punto. Yo conozco a dos de los cinco directores de Caram y perfectamente pueden estar ocupando un cargo de confianza (…) El tema de los familiares es opinable, yo creo que se lo puede tener en cuenta cuando hay hermanos que están en política y primos que están en política y trabajan juntos hace años. Lo mejor sería que antes de la designación se le pidiera a la Jutep una opinión (...)

—¿La sanción del Partido Nacional a Bascou no fue demasiado leve?

—Luis intentó que renunciara y no hubo acuerdo. Pero creo no son temas que obstaculicen la posibilidad de trabajar por cambios para el país.