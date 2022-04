Gobierno estudia subsidio del gas a hogares de menores recursos: “Es de justicia”, dijo director de Energía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, los países de todo el mundo se plantean cómo se verá afectado el suministro energético y cómo afectará al precio para obtenerlo. El director nacional de Energía, Fitzgerald Cantero, expresó que, en el caso del supergás, el Gobierno estudia que el subsidio sea focalizado para favorecer a los hogares de contexto socioeconómico más bajo. “Hay un tema de justicia: alguien que puede pagar más y alguien que pueda pagar menos”.

“Estamos monitoreando la situación y tenemos un fuerte subsidio, en todo caso tendremos que ver cómo se sigue manejando porque son números rojos para Ancap, pero es una energía que está en prácticamente todos los hogares”, detalló a "Primera Mañana" de El Espectador y resaltó que es un tema prioritario en la agenda.



Por el gas natural, Cantero dijo que hay un buen diálogo con Argentina, de quien Uruguay es “totalmente dependiente”. “La no tranquilidad es el disponible energético para ellos y luego para nosotros y Chile. Pero el buen diálogo nos permite cierta tranquilidad”.



Respecto al contexto internacional, Cantero señaló que la matriz energética de Uruguay “está basada en energías renovables lo que nos da ventajas competitivas de no depender tanto del petróleo y gas. Ese margen es algo importante”.



Sin embargo, recordó que “las energías renovables son intermitentes y no se puede disponer de ellas cuando uno quiere y hay que apelar al respaldo térmico” lo que lleva a quedar sujetos “a precios internacionales” aunque “por el momento” el Gobierno no tenga que esté “pensando en medidas adicionales en cuanto a tarifas”.



En cuanto a la energía eólica, el director de energía recordó que la biomasa es “una energía constante con su incidencia en la generación y un impacto en lo ambiental” además de generar fuentes de trabajo, por lo que “es un sector muy importante para el gobierno” y por ello se dispuso de un decreto de beneficios para ese sector.