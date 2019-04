Generales reunidos: “Nosotros no encubrimos a torturadores ni asesinos” 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todos los generales del Ejército Nacional que se encuentran en el país participaron ayer de una reunión que se produjo durante la tarde en el comando de la fuerza en la calle Garibaldi, según confirmaron a El País varios oficiales generales consultados.

En la ocasión, el comandante José González anunció que ya no estaba al frente del Ejército, hizo un breve discurso a modo de despedida y se retiró del lugar.



La posibilidad de que los generales cesados por el caso Gavazzo terminen respondiendo ante la Justicia ordinaria por sus actos militares fue el asunto central. De hecho, durante la reunión se evaluó qué acciones conjuntas se podrían seguir en los próximos días, en particular desde el punto de vista jurídico. Se da por descontado que el Senado aprobará los ceses solicitados por Tabaré Vázquez.



Los mismos informantes dijeron ayer a El País que hay un “gran malestar” en la fuerza porque “se está relevando a casi la mitad del generalato, algo nunca visto hasta el momento”. La desazón de los presentes se hizo sentir, para varios de ellos se trata del “peor momento” de sus vidas, según dijeron.



Muchos suponían que el asunto había terminado con la caída del comandante Guido Manini Ríos. Sin embargo, el escándalo tomó otras dimensiones. Tanto fue así que se escucharon frases que no son habituales en ámbitos castrenses. “Nosotros no encubrimos a torturadores ni asesinos”, afirmó uno de los generales presentes en la reunión. Uno de los aspectos que más se analizó fue el trámite que se le dio a todo el proceso. “Aquí no ayudó para nada la pericia administrativa de la cosa castrense por parte del Ministerio de Defensa”, dijo otro general. Mientras tanto, uno de los generales cesados señaló a El País: “Nuestra tarea fue muy transparente, hicimos lo que había que hacer. Habría sido muy fácil sacar de las actas las partes más complicadas y no lo hicimos”.