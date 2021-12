Gandini va al cruce de la Intendencia de Montevideo por préstamo pedido al BID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador Jorge Gandini salió al cruce de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) por el destino del préstamo de US$ 70 millones solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo. En diálogo con El País, el líder de Por la Patria dijo que la solicitud, enmarcada en el Programa de Saneamiento Urbano, debe adjudicar sus fondos “mayoritariamente” a la red cloacal, y también discrepó con que parte del dinero sea utilizado para compra de camiones o contenedores, por considerar que son “bienes fungibles”.

“En primer lugar, un préstamo para saneamiento tiene que estar dedicado al menos mayoritariamente para saneamiento. Y en segundo lugar a bienes duraderos, porque se paga en cinco administraciones y por lo tanto tiene que durar”, dijo ayer Gandini.



Del total de US$ 70 millones, la IMM prevé destinar US$ 47,6 para limpieza y US$ 22,4 a saneamiento.



El líder de Por la Patria mantuvo una reunión con el edil Javier Barrios Bove, de su sector, para empezar a evaluar el tema. Luego de un análisis inicial, Gandini remarcó que en la solicitud de préstamo “buena parte de la inversión en limpieza está dedicada a bienes fungibles” como la compra de camiones y contenedores.



“Se saca del gasto corriente de la intendencia la inversión en bienes poco duraderos, porque no duran más de cinco años, y se van a financiar en el futuro con pagos de varias otras administraciones”, recalcó.



“Es prácticamente un gasto corriente que está en el rubro de inversión, pero son bienes fungibles. No pueden estar incorporados en un proyecto de inversión que debe estar mayoritariamente dedicado a infraestructura”, remató Gandini.



La bancada de ediles nacionalistas planteó el lunes pasado a la intendenta Carolina Cosse destinar US$ 12 millones más dentro de los US$ 70 millones para saneamiento, y así atender a 7.500 personas de los barrios Sarandí, Bella Italia y Boiso Lanza.



Los ediles del Partido Nacional buscan negociar con los colorados una posición común. Los colorados, por su parte, mantienen distintas reuniones en la interna de su colectividad. Luego de reunirse con el secretario general del partido y dos veces presidente, Julio María Sanguinetti, y con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, los ediles estarán el lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado para definir la posición a tomar en la Junta Departamental.