Fútbol, política y elecciones

Pocas cosas generan tanta pasión en Uruguay como el fútbol. El sentimiento hacia los colores, hacia el cuadro, y el aliento a esos 11 jugadores que corren atrás de una pelota, logran cosas que jamás se conseguirían en la política. Las banderas deportivas trascienden las insignias partidarias.

Si bien hay una cierta identificación entre los dos históricos partidos tradicionales y los dos cuadros grandes del Uruguay, en todos los partidos políticos hay hinchas de Peñarol y Nacional. Incluso también de los llamados “equipos en desarrollo”.



Muestra de ello son los precandidatos que saldrán a competir en las próximas elecciones internas. Habrá 26 postulantes. La mayoría de ellos son hinchas de Nacional. Once simpatizan por el tricolor. Parte de la explicación está en que la interna blanca es la que tiene más contendientes. Ese partido -los nacionalistas- tiene una cierta identidad histórica con los tricolores.



Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Verónica Alonso, Enrique Antía, y Juan Sartori son de Nacional. El único carbonero es Carlos Iafigliola. “En todo soy políticamente incorrecto. Soy blanco y de Peñarol. Futbolero a full”, comentó a El País. Recordó que jugó de chico en el “baby fútbol” y hasta llegó a practicar en Central Español y Nacional. “De Nacional me fui porque no podía con los colores”, dice entre risas.



El senador Lacalle Pou también simpatiza con Boston River, y Sartori hizo hincha de Peñarol a su esposa rusa. Dice que el próximo clásico lo verán juntos cada uno con su camiseta.



En los colorados pasa al revés. Todos son de Peñarol, menos José Amorín Batlle que hincha por los tricolores. Julio María Sangunetti fue vicepresidente y hoy es presidente Honorario de Peñarol. Ernesto Talvi también lo es, incluso de chico tenía como ídolo al golero Ladislao Mazurkiewicz.



José Etchegaray Avallone también es fanático de los aurinegro. A quien no le gusta el fútbol es a otro de los precandidatos colorados Edgardo Martínez Zimarioff, aunque admitió que de chico simpatizó por Nacional.



Entre los precandidatos frenteamplistas la cosa está más dividida. Daniel Martínez alienta a Defensor, mientras que Oscar Andrade es fanático de los tricolores. Lo mismo le pasa a Mario Bergara pero con los aurinegros. Carolina Cosse solo hincha por “la celeste” ya que asegura que no tiene preferencia por un cuadro en particular.



En la familia de Pablo Mieres -candidato del Partido Independiente- alientan a Nacional, y Edgardo Novick, del Partido de la Gente vibra con Peñarol. Dos de sus hijos vistieron la casaca aurinegra, que hoy aún defiende uno de ellos: Marcel.



Por el contrario, Gonzalo Abella de Unidad Popular es fanático del tricolor y viene de herencia materna. “Mi madre era una mujer con mucho sentido del humor. Blanca, católica y muy hincha de Nacional. Ella decía: ‘Que Dios me perdone pero si vienen los rusos comunistas a jugar contra Peñarol, yo hincho por los comunistas’”, recordó.



El candidato del Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández, es bolso, igual que César Vega del Partido Ecologista Radical Intransigente. Justin Graside, del Partido Digital, Hugo Grossi, del Partido Orden Republicano son carboneros.



Gustavo Salle del Partido Animalista es simpatizante de Rampla, pero no le desvela este deporte. “Lo veo más como un elemento de distracción de masas”, dijo. Quien también alienta a un cuadro de los chicos es Jorge Silva, del Partido Democrático Unido: es de Tacuarembó.



Nacional Gonzalo Abella (UP)

Verónica Alonso (PN)

José Amorín Batlle (PC)

Oscar Andrade (FA)

Enrique Antía (PN)

Rafael Fernández (De los Trabajadores)

Luis Lacalle Pou (PN)

Jorge Larrañaga (PN)

Pablo Mieres (PI)

Juan Sartori (PN)

César Vega (PERI)

Peñarol Mario Bergara (FA)

José Etchegaray Avallone (PC)

Justin Graside (Digital)

Hugo Grossi (Orden Republicano)

Carlos Iafigliola (PN)

Julio María Sanguinetti (PC)

Edgardo Novick (De la Gente)

Ernesto Talvi (PC)

Defensor Daniel Martínez (Frente Amplio)

Rampla Gustavo Salle (Partido Animalista)

Tacuarembó Jorge Silva (Partido Democrático Unido)