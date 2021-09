Fiesta, inmueble y compras directas: los temas que Cardoso pide investigar en comisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado y exministro de Turismo, Germán Cardoso, compareció este martes ante la comisión investigadora y presentó una carta en la que define su solicitud de temas a indagar. "Vengo a pedir investigar mi gestión desde el 1 de marzo del 2020 hasta mi renuncia por los expedientes vinculantes mencionados en los medios de prensa que he presentado fundamentadamente", comienza.

Cardoso indica los números de expedientes y los temas incluidos. Entre ellos, la contratación de publicidad en vía pública para la temporada 2020-2021, la de medios digitales y lo que se contrató a empresas Netcom y JCDecaux, así como a radios y canales de televisión.



Además, solicita que se investiguen los procedimientos que utilizaron las administraciones anteriores desde el 2010 a 2020 y detalla cuáles. Entre ellas, la contratación de pauta publicitaria en el país y el exterior, y pide que se expliquen las compras directas por excepción a la misma empresa de vía pública y por el mismo procedimiento administrativo de compra utilizado por su administración.



Señala, también, que en 2018 se le compró a la misma empresa en dos oportunidades y el gasto fue observado por el Tribunal de Cuentas. También pide conocer los criterios de compra por excepción en cualquier otro tipo de servicio.

Cardoso pide que se explique la justificación de haber realizado una fiesta cocktail de US$ 55.211 en Argentina, existiendo observación del gasto por el Tribunal de Cuentas. Por otra parte, solicita que se explique criterios y razones fundadas por los que se le cedieron y transfirieron a una cuenta en España la cifra de US$ 500.000 a Egeda, y que se presente documentación.



También plantea la pregunta de cuál fue la inmobiliaria que intervino en la compra del inmueble situado en la calle Cerrito y Zabala en Montevideo, y el procedimiento administrativo para contratarla. En su escrito indica que la compra de ese inmueble, por US$ 1.500.000, fue realizada bajo la modalidad de compra directa y fue observada por el Tribunal de Cuentas.



Por otra parte, pide información respecto la utilidad del Proyecto de los Pájaros Pintados, que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Asimismo, solicita que se investigue todas las compras directas que se hicieron desde 2010 a marzo de 2020 que fueron observadas por el Tribunal de Cuentas. Al mismo tiempo, pide que se miren las compras durante ese periodo que fueron observadas por la entidad fiscalizadora por falta de certificación del Ministerio de Economía y Finanzas.



También, que se investigue los gastos observados de promoción en el exterior y que luego fueron reiterados, y los contratos y gastos que se realizaron a personas jurídicas y/o sociedades fuera del país.

Cardoso, a su vez, preguntó la cantidad de veces que en ese periodo de 10 años se recurrió a la compra directa por excepción en oportunidades en que no correspondía usar el procedimiento y fue advertido por el Tribunal de Cuentas.



Luego, hace algunos planteos puntuales. Pide que se investigue todas las contrataciones directas que firmó Benjamín Liberoff, así como las contrataciones a la empresa Publiwise Sefer, y las compras a Deskin S.A.



El exministro y actual diputado reclama que se investigue los pagos a empresas no inscriptas en el RUPE, las compras realizadas en vía pública y las consultorías externas contratadas en esos 10 años, además de las compras que se hicieron en materia digital.



Por último, solicitó la investigación de un convenio de la cartera a favor de la Unión General Armenia de Beneficencia del Uruguay por un monto de US$ 1.100.000, que fue observado por el Tribunal de Cuentas en dos oportunidades.