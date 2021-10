Fernando Pereira en contra de competir por "quién es más de izquierda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a la presidencia del Frente Amplio Fernando Pereira señaló que “la competencia de quién es más de izquierda no tiene mucho sentido”.

“Pero sí tiene sentido definir qué es ser de izquierda hoy”, indicó anoche en la presentación del libro del senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) Repensar el progresismo, en el local “La Huella de Seregni”.



En ese marco, señaló que el libro es una “invitación a pensar” la izquierda, que tiene nuevas banderas como la diversidad o el ambiente. “Las organizaciones que se construyeron en Uruguay para pensar una izquierda unida respondían a un modo de producción de los años 60 y a unas banderas que adoptaban nuestros compañeros en los años 60, tan valiosas como poco actuales”, indicó.

Por otro lado, señaló que es cierto lo que dice el libro acerca de la “falta de certezas a nivel internacional”, porque en algún momento se pensó que el mundo iba a estar dividido en múltiples polaridades, pero no se cumplió. “Estamos en un mundo bipolar, donde todos hablamos más o menos bien de China, pero nadie cree mucho en ella”. “Es un amor de los que uno no querría tener, pero que no me escuchen los chinos como dice La Catalina”, bromeó.