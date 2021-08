FA presentó pedido de investigadora sobre Cardoso: "Un ministro que salió de su cargo bajo sospecha"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado frenteamplista por Maldonado Eduardo Antonini presentó este martes ante la Presidencia de la Cámara de Diputados la solicitud para que se instale una comisión preinvestigadora sobre "las irregularidades que fueron denunciadas en diferentes medios de prensa por quien era el tercero al mando del Ministerio de Turismo, el abogado Martín Pérez Banchero".

Son denuncias "importantes y graves, de hechos de apariencia irregular o delictiva", afirmó el legislador en rueda de prensa.



"Se pide investigar lo que está denunciado, no por el Frente Amplio, sino por alguien del mismo partido de quien era ministro y que era un cargo de confianza y además es abogado, conoce del tema", remarcó Antonini y no descartó que se puedan sumar otros temas, aunque por ahora solo se pide investigar lo expuesto por Pérez Banchero.



Consultado sobre el pedido de Germán Cardoso de una investigadora que abarque a su gestión y también la anterior, dijo que el ahora exministro está en su derecho de pedirla y está amparado en sus fueros. "Pero estamos ante un ministro que salió de su cargo bajo sospecha y no lo decimos nosotros, lo dice alguien de su mismo partido", sostuvo.

De todos modos, Antonini remarcó que la solicitud de investigar también la gestión del Frente Amplio es "una práctica constante en este período de gobierno cuando aparece un hecho irregular". "Si fue ministro un año y medio, ¿no hay auditorías, no encontró nada irregular? ¿Recién ahora que fue cesado en su cargo pretende hacer una cortina de humo para investigar la gestión pasada?", se preguntó el legislador.



No podrán ser creadas las dos comisiones investigadoras, por lo que Antonini dijo que será un tema a discutir en en su momento. "Ahora estamos presentando esta investigadora, porque quien está acusado no es la administración pasada", remarcó.