FA analiza cambios en el protocolo para actuar en caso de violencia privada

"Antipatriarcal”. Así se definió formalmente el Frente Amplio y aprobó un protocolo a fines de 2020 donde condena la violencia política, pero no incluye a la que pueda tener lugar en el ámbito privado. A raíz del caso del diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez se analiza ampliarlo o aprobar un código de ética para contemplar estas situaciones a futuro.

El tema está en debate a la interna de la coalición y viene siendo abordado tanto por la Comisión de Género -que creó el nuevo presidente Fernando Pereira- como por la Unidad Temática de Ciudadanas, que nuclea a las feministas frenteamplistas. Si bien no hubo pronunciamientos públicos, se discute cómo incluir casos como el de Núñez para que puedan ser tratados en el ámbito interno.



En el protocolo vigente, como violencia de género se entiende a las acciones, conductas u omisiones “que tengan por objeto o resultado menoscabar el ejercicio o goce de los derechos políticos de las mujeres” y “pueden darse tanto en el desempeño de un cargo público como en la militancia de base, ya sea en el ámbito público como privado”.

Si bien algunas mujeres del FA que aseguran que el protocolo habilita a intervenir en casos como el del diputado comunista, la mayoría entiende que solo se refiere a temas de violencia política y por eso se propone revisarlo para realizar una actualización. La exdiputada y militante feminista Carmen Beramendi dijo a El País que “las mujeres del Frente estamos pensando cómo hacer para que estas situaciones se encuadren” dentro del protocolo. Es decir, que este se haga más abarcativo.



Otra posibilidad que se maneja es aprobar un código de ética de la actividad política -para dirigentes del Frente Amplio- con el objetivo de regular cuestiones de la vida cotidiana de una persona pública. Fuentes de la comisión de Ciudadanas del FA, dijeron a El País que esto va en línea con las declaraciones de Pereira, cuando dijo: “No queremos violentos en el Frente Amplio”, en alusión al edil de Salto que fue condenado por un delito de abuso sexual agravado contra una niña de 3 años.

“Lo que se analiza es aprobar un código que diga que ningún tipo de violencia puede ser admitido en una fuerza política de izquierda. Nos parece que es el paso que tenemos que dar”, explicó una de las integrantes de la Comisión de Ciudadanas del FA. Se quiere evitar justamente lo sucedido también en el caso del edil, que si bien fue condenado ahora por abusar de la niña tenía múltiples denuncias anteriores por violencia de género.



En los últimos días, varios colectivos (Frente Amplio de Minas, Juventud de Asamblea Uruguay y Mujeres Canarias) pidieron “actuar” en el caso de Núñez, quien se encuentra con licencia en el Parlamento y también dentro del Partido Comunista, luego de que la Justicia determinara que debía asistir a talleres por violencia de género, tras ser denunciado. Además, se dispuso que se le retirara un arma que poseía en su poder.

Tribunal de conducta

El caso de Núñez llegó al Tribunal de Conducta del Frente Amplio porque él mismo se puso a disposición y luego elevó una nota el Partido Comunista en el mismo sentido, pero no hay una denuncia puntual en su contra. En ese sentido, La Diaria informó que “no hay marco legal” para actuar porque el tema no puede ser tomado de oficio.



Mujeres del FA dijeron a El País que si bien se puede convocar a la denunciante a la Justicia, no se la quiso llamar para evitar la “revictimización”. Además, una de las denuncias, por presunto abuso sexual, se hizo de forma anónima (en la cuenta de Instagram Varones Uruguay 2). Por este caso se puso a disposición la Comisión de Género del Partido Comunista, sin embargo no se elevó ninguna denuncia formal.



Fuentes del FA indicaron que, ante esta situación, lo más probable es que al no tener marco para actuar el Tribunal de Conducta termine por aconsejar el archivo del caso de Núñez. Esto debería ser considerado junto a otros informes en el Plenario del 4 de junio.