El ex Fiscal de Corte, Jorge Díaz, asumió la defensa de “Pepín”

El ex Fiscal de Corte, Jorge Díaz, asumió la defensa de Fabián Rodríguez Simón. El argentino -popularmente conocido por el apodo de “Pepín”- fue asesor del expresidente Mauricio Macri y hoy está prófugo de la Justicia de su país.

Rodríguez Simón pidió asilo político en Uruguay en 2021, con el argumento de entender que existe una “persecución” en su contra de carácter político.



“No voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, dijo “Pepín” en mayo del año pasado.

Ante esto, la Justicia uruguaya analiza su caso. La semana pasada medios argentinos informaron que la jueza uruguaya, Adriana Chamsarian, resolvió rechazar el pedido de asilo. El expediente es definido como “reservado”. La defensa de Rodríguez Simón -ahora a cargo del uruguayo Jorge Díaz- decidió apelar el fallo, comunicaron a El País fuentes oficiales al tanto de la causa.



El País consultó al ex fiscal de Corte, hoy abogado de Rodríguez Simón, quien prefirió no responder si decidió apelar el fallo por la “confidencialidad” del expediente. “Está en trámite judicial, no ha finalizado”, aclaró Díaz y se excusó de hacer mayores comentarios para no incurrir en una violación de normas.



De todos modos las fuentes al tanto del caso consultadas por El País confirmaron el proceso de apelación, y aclararon que el proceso será largo.

Incluso agregaron que de haber un nuevo fallo desfavorable a los intereses de asilo político solicitados por Rodríguez Simón, el argentino tiene decidido ir ante organismos internacionales para intentar lograr su cometido.