Especialistas hicieron comentarios favorables al planteo de dar prisión domiciliaria a mayores de 65

La comisión del Senado que estudia el proyecto de ley que busca otorgar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años recibió ayer a las primeras delegaciones de expertos para discutir la iniciativa, y las devoluciones fueron en su mayoría “favorables” a este planteo de Cabildo Abierto, según contaron a El País fuentes parlamentarias.

Los que comparecieron a la sesión de ayer de la comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta fueron Germán Aller, director de Derecho Penal de la Universidad de la República, y los catedráticos y especialistas en Derecho Procesal Gabriel Valentín, Alejandro Abal y Santiago Garderes.



Aller, por ejemplo, sostuvo que la iniciativa no tenía por objetivo “liberar” presos, sino establecer “una forma de reclusión diferente”, y que además contribuiría a descomprimir el hacinamiento de las cárceles. El catedrático, no obstante, también leyó una opinión redactada por un grupo de penalistas que tienen objeciones contra este proyecto, por lo que no hay consenso total en la academia.

Por el lado de los procesalistas también se planteó que no debe entenderse a la prisión domiciliaria como sinónimo de liberación, aunque marcaron aspectos formales del texto, como que su contenido no debería introducirse en el nuevo Código del Proceso Penal, sino directamente en el Código Penal.



Consultado por El País al respecto, el senador cabildante Guillermo Domenech celebró estos primeros comentarios de especialistas a propósito de un planteo que es prioritario para el partido liderado por Guido Manini Ríos.



“La impresión que me dio es que no han habido objeciones que obsten de manera determinante contra el proyecto, sino que por el contrario las opiniones más bien aceptan que la iniciativa es razonable”, dijo el legislador.

La propuesta de Cabildo ha suscitado polémica y críticas porque, entre otros beneficiarios de esta ley, figuran los procesados por actos cometidos durante la última dictadura militar, ya que todos ellos -más de 20, recluidos en la cárcel de Domingo Arena- tienen más de 65 años. La edad límite, no obstante, fue también un tema de discusión de algunos de los expertos. Los blancos pretenden subirla a 70 años.