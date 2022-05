“No embarre la cancha”: los reproches entre diputados de la coalición por la eutanasia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un intercambio sobre cómo armar la agenda para recibir la opinión de dos expertos internacionales sobre el proyecto de ley de eutanasia dejó en evidencia el mal clima existente entre diputados de la coalición en la Comisión de Salud. Legisladores oficialistas se acusaron de “embarrar la cancha” y dos diputadas, una colorada y otra de Cabildo Abierto, discutieron sobre sus faltas al Parlamento.

Las diferencias se dieron cuando había que coordinar las comparecencias de dos invitados internacionales: la doctora María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del gobierno de España (vía zoom) y del especialista holandés Theo Boer, quien se encuentra de visita en Uruguay.



El tema es que no había acuerdo sobre los horarios de cada uno y que el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que concurre a la comisión en calidad de invitado, pidió que al experto holandés (que es crítico con la eutanasia) se le diera el tiempo que fuera necesario para opinar sobre los dos proyectos que hay sobre la mesa: uno del colorado Ope Pasquet y otro presentado por la bancada del Frente Amplio.



“Un grupo importante de gente está trayendo a un experto a informar, como ha ido a otros parlamentos, no a confrontar; creo que en el Parlamento inglés estuvo seis horas. Me parece una gran falta de respeto traer a una persona de Europa a informar para apretarla en una reunión”, advirtió Goñi, según consta en la versión taquigráfica de la semana pasada de la Comisión de Salud.



El nacionalista insistió en que Boer no llegaba “con ninguna posición, ni a favor ni en contra” de la eutanasia. “No viene con ese tenor, viene a informar. Entonces, apretarlo en un mismo día...”, opinó sobre compartir la jornada con la exministra de España, la cual afirmó vendría con la “función de confrontar”.

Entonces, la diputada colorada Nibia Reisch pidió la palabra para responderle al legislador blanco, a pesar de que dejó constancia de que no es miembro de la comisión. “No voy a aceptar de ninguna manera que usted me etiquete con cosas que acá no se mencionaron. Acá nadie tiene la intención de confrontar con nadie, ni nadie tiene la intención de apretar a nadie”, contestó .



La colorada exigió “respeto” al trabajo de la comisión y pidió “no decir cosas que nadie expresó”. “De ninguna manera voy a aceptar que usted diga que tengo una intención o que cualquier miembro de la comisión tiene la intención de confrontar o apretar a alguien”, insistió Reisch. Enseguida agregó un pedido para “no embarrar la cancha, como lo hizo el año anterior”, en alusión a Goñi. “Yo no voy a la comisión que usted integra para meterme con la forma en que usted está trabajando”, subrayó.



A esto, Goñi pidió la palabra nuevamente para contestar y aclaró que “de ninguna manera” estuvo adjudicando intenciones. “Hablé de apretar en los tiempos, no de apretar en una confrontación”, precisó. A lo que agregó: “De ninguna manera voy a aceptar que se diga que estoy embarrando la cancha”.



A su turno, la diputada cabildante Silvana Pérez Bonavita que dijo que se encontraba reintegrando de una licencia maternal- coincidió con Goñi y pidió “margen de tiempo” para recibir a todas las delegaciones que pasen por la comisión. Además, preguntó por qué no recibir a un experto un día y al siguiente a otro, para evitar inconvenientes.

Entonces, la interrumpió la diputada Reisch (para marcar que la agenda ya había sido acordada en reuniones previas en la que no estaba la legisladora), y allí se dio una discusión entre ambas sobre las faltas a la Comisión de Salud.



“Nibia, quedate tranquila que yo falto cuando me corresponde o no me corresponde; es problema mío y no tuyo. Y quiero que quede constancia en la versión taquigráfica porque parece que estás vigilando cuándo vengo o no vengo”, añadió Pérez Bonavita. Entonces fue otra vez interrumpida y acotó: “Estoy haciendo uso de la palabra; si podés respetarlo, te agradezco un montón. Voy a venir cuando yo quiera porque no es tu problema si yo estoy de licencia maternal”.



La legisladora de Cabildo añadió sobre Reisch: “Cuando vos faltaste casi un año porque estabas de candidata a intendenta y estábamos planteando tu propio proyecto, no tuviste ningún problema en faltar. Así que ahora no me vengas con esas estupideces”.



La presidenta de la Comisión, Lucía Etcheverry (Frente Amplio) pidió respeto. “Si no me respetan el uso de la palabra, presidenta, no sé”, le contestó la diputada de Cabildo.



A su turno, Reisch aclaró que no cuestionó el derecho a la licencia maternal. “Nadie cuestiona por qué falta o por qué no. Sí tenemos que exhortar a mantener un diálogo en el tono que siempre ha caracterizado a este ámbito. No perdamos esa orientación ni ese estilo”, dijo. Luego, se levantó la sesión.

Diputado blanco trató de poner “paños fríos”



En medio de los desencuentros entre los legisladores oficialistas, el diputado nacionalista Eduardo Lorenzo hizo una intervención tratando de poner paños fríos a la discusión que en más de una ocasión había subido de nivel.



“Creo que tenemos que sincerarnos y poner las cosas en su debido punto. Este es un tema importantísimo. Sin lugar a dudas, en este período de gobierno, debe ser uno de los temas más importantes que estamos valorando”, aseguró. En tanto, pidió darse el tiempo “necesario” para poder escuchar “a los que saben y tienen experiencia”. En eso incluyó tanto al experto holandés Theo Boer, como a María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad y Bienestar Social del gobierno de España



En los mismos términos se expresó la presidenta de la Comisión de Salud, Lucía Etcheverry (Frente Amplio), que reconoció que el tema es “sensible” y pidió a los integrantes de la comisión “tener la madurez para manejarlo”.



En este tema, la intención es que la comisión tenga la posibilidad de escuchar todas las voces”, añadió Etcheverry.