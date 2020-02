Embajador de Colombia dijo que está "sorprendido" y que él y su familia son "víctimas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, brindó una conferencia de prensa este jueves luego de que más temprano se conociera que las autoridades de su país habían encontrado drogas en el bosque de una casa del municipio de Guasca (cercano a Bogotá) que pertenece a la familia del diplomático.

La Cancillería colombiana había señalado en un comunicado divulgado en la mañana de este jueves que la propiedad "ha estado en manos de la familia del embajador Fernando Sanclemente Alzate desde hace 44 años y que se ha dedicado en el pasado a la cría de caballos de carrera, lechería y cría de ganado Angus, entre otros".

Explicó además que en 1987 se constituyó una sociedad con la familia Spiwack tras lo cual quedó "cada una de las familias con el 50% de la participación sobre la misma". Esta sociedad —'Las Colinas de Guasca Ltda.— "ha entregado en arriendo un globo de terreno de 36 fanegadas de la Finca en cuestión" y aún no ha tenido acceso a los documentos que tienen los "pormenores de la diligencia y en consecuencia no ha podido pronunciarse con los suficientes elementos de juicio sobre el particular", según ese comunicado de la Cancillería colombiana.

Sanclemente —embajador de Colombia en Uruguay desde marzo del año pasado— dijo en la conferencia que el laboratorio de estupefacientes fue encontrado en una zona “boscosa” de la propiedad, que en total tiene alrededor de 175 hectáreas. En esa área “camuflaron este laboratorio”, aseveró.

“Provengo de una familia completamente íntegra, honorable, que le ha prestado profundos servicios a Colombia a lo largo de varias generaciones, dijo el diplomático, quien agregó: “Para nosotros esto es una sorpresa”.

“Nos sentimos sorprendidos y víctimas de estas circunstancias”, afirmó.

El diplomático —quien dijo que hay detalles que todavía desconoce puesto que ese trata de un operativo que sigue en marcha y que ya tiene cuatro personas detenidas— dijo que desde 2017 a la fecha entregaron “en arriendo para cultivo de papa y cebolla” parte del predio.

“Nuestros abogados han estado en contacto ya con los inquilinos, tendrán que rendir las explicaciones pertinentes ante las autoridades”, afirmó el embajador, quien calificó a la situación como “incómoda” para él.