Elecciones del BPS: qué se vota, quiénes son los candidatos, ¿credencial o cédula? y más

Aunque este domingo ya son las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), todavía hay muchas dudas con respecto a algunos puntos importantes: con qué se vota, quiénes son los candidatos, cuál es el horario, entre otros.



De hecho, según una encuesta realizada por Factum, más de la mitad (54%) de la población en edad de votar desconoce que este mes hay elecciones.

Voto obligatorio

Uno de los aspectos más importantes de esta elección es que el voto es obligatorio para todas las personas que están incluidas en el padrón electoral y por lo tanto quien no justifique su ausencia deberá pagar una multa.



Para los jubilados y pensionistas que no voten, la multa será igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales. Para los trabajadores es igual, pero en caso de no pagarla, su empleador será responsable solidariamente.



Según la Corte Electoral, las multas por no haber sufragado en las Elecciones Nacionales fueron de $ 1200 o $ 2400 si el ciudadano revestía la calidad de funcionario público o era profesional universitario.

Dónde y cómo voto

La semana pasada la Corte Electoral habilitó la posibilidad de verificar los padrones electorales. Así las personas pueden verificar con su número de cédula o de credencial cuál es el lugar donde deberán ir a sufragar.



Para votar es necesario llevar la credencial o decir el número en la mesa, no se podrá sustituir por la cédula identidad. Este último documento solo será permitido para los extranjeros residentes que ya lo tengan.



Por otra parte, BPS anunció que las empresas contribuyentes no estatales, pluripersonales o sociedades, deben designar un “mandatario” o un “apoderado” para que vote en estas elecciones.



En tanto, un mismo mandatario podrá votar por un máximo de diez empresas, agrega el sitio. Además, podrá ser un extranjero que no tenga Credencial Cívica y en este caso, se deberá indicar su número de cédula de identidad y el domicilio de residencia.



Quiénes no votan, no tienen que ir y pueden justificar

Las personas que sean contribuyentes de aportaciones civiles, bancarias, notariales y profesionales, ni los titulares de servicio, empleados de servicio doméstico y titulares de obras de construcción.



Por otra parte, pueden no concurrir aquellas personas que tengan 75 años o más cumplidos al 28 de noviembre, así como aquel que sea titular de prestaciones por incapacidad del BPS.



En caso de no presentarse, solo serán eximidos de la deuda aquellos que tengan una enfermedad, invalidez o imposibilidad física que le impida el día de la elección ir a votar.



Tampoco tendrán multa aquellos que estén imposibilitados de concurrir por razones de fuerza mayor, quienes no se encuentren en el país el 28 de noviembre o aquellos que vivan en otro departamento distinto de en el que tienen que votar.

¿Qué se vota?

En estas elecciones se vota a los integrantes sociales del directorio para empresas, trabajadores y para jubilados y pensionistas. Según el tipo de actividad del votante, el cargo que deberá votar.



Esto se explica así: el directorio del BPS tiene cuatro miembros que fueron designados por el Poder Ejecutivo. A estos se le van a sumar los tres cargos electivos que surjan de la votación del domingo.



¿Quiénes son los candidatos?

Para estas elecciones son siete candidatos que compiten por los tres cargos de directores sociales del BPS.



Esta campaña tiene como novedad la aparición del joven movimiento Un Solo Uruguay como proyecto político que decide desembarcar en esta arena electoral con tres candidatos.

Candidatos con apoyo de Un Solo Uruguay



Luis Lisboa, lista 16 - Orden: Trabajadores activos



El candidato Luis Lisboa, funcionario del BPS y líder de la lista 16, intentará ir por la revancha contra Ramón Ruiz (quien ganó las últimas elecciones), ahora con el apoyo de Un Solo Uruguay.



Lisboa entiende que la actual gestión del organismo "ha cumplido un ciclo" y que la principal falla de los actuales directores sociales es que hoy no son "la puerta de entrada de los planteos que hace la sociedad civil al directorio".



José Pereyra, lista 26 - Orden: Empresas contribuyentes



Cuando José Pereyra, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, piensa en el BPS se le viene a la mente “un organismo que todos reconocen que está en muy malas condiciones, en una situación financiera muy compleja, con jubilaciones y pensiones que son de hambre, y nadie se hace responsable", aseguró.



Además atribuye gran parte del fracaso del organismo a la gestión que han llevado adelante a lo largo de los últimos años los tres directores sociales, y que ahora, en las recorridas que hace por el país en el marco de la campaña, ha constatado que el hecho de que el BPS “funciona muy mal” es un reclamo popular.



Virginia Vaz, lista 6 - Orden: Jubilados y pensionistas



Virgina Vaz representa a Un Solo Uruguay, pero en ese sentido hace una salvedad: "Somos los únicos que vamos con una lista del movimiento, porque los otros fueron con un sindicato o en nombre de una cámara, que tienen personalidad jurídica".



Para eso, tuvo que juntar firmas y presentarlas a la Corte Electoral, una campaña anticipada que, según cuenta “sirvió para movilizar a la gente y enterarla”. Y en esa campaña ya vio que lo que primaba era la “desinformación” sobre estas elecciones.



Candidatos con apoyo del Pit-Cnt

Sixto Amaro, lista 1 - Orden: Jubilados y pensionistas



Sixto Amaro, que dedicó su vida al trabajo frigorífico y la dirigencia sindical, intenta una segunda reelección. El candidato de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay tiene entre sus objetivos mejorar el poder adquisitivos de los jubilados, cuyos ingresos hoy han perdido valor en los ajustes por inflación. Pero sobre todo subraya la “continuidad” de algunas políticas públicas.



Y, en concreto, pone dos ejemplos. Resalta así la Operación Milagro, por la cual “ya ha habido 110.000 operaciones de ojos” que ha permitido “que a mucha gente se le devuelva ese derecho humano a ver”. Y destaca el Plan Ibirapitá, por el cual incluyó a “muchas personas mayores en un mundo digital (...).



Ramón Ruiz, lista 11 - Orden: Trabajadores activos



Ramón Ruiz -lista 11-, de vasta trayectoria sindical, va por la reelección, y basa sus diferencias con la competencia sobre todo en la “capacidad y experiencia” del equipo de trabajo que conduce. “Conocemos las necesidades de los trabajadores, sus reclamos, y sabemos cómo se siente la gente y lo que la gente espera y quiere de la seguridad social”. También sostiene que cuenta con una red nacional de “150 compañeros de todos los sectores de la actividad” que ayudan en la conexión con la sociedad civil en varios sentidos, y que está rodeado de personas con “conocimiento” específico sobre seguridad social, como Hugo Bai y Gabriel Salsamendi.



Candidatos con apoyo indefinido