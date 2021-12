Tras una elección muy pareja, PCU y MPP se disputan el mayor peso dentro del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No finalizó el escrutinio pero el mapa político a la interna del Frente Amplio va tomando forma: el Partido Comunista adquirió más peso y a la par mantiene su fuerza el Movimiento de Participación Popular (MPP). En tanto, se fortaleció el ala moderada nucleada en el espacio progresista seregnista.

Ya se habla de “un Frente Amplio de tres patas” en los que estos tres bloques consiguen la mayoría de los 15 lugares en la Mesa Política, organismo encargado de tomar las resoluciones de la coalición todas las semanas.



De acuerdo al último reporte del escrutinio divulgado anoche, los comunistas lideraban la votación con el 22,72% de los votos (15.544), seguidos del MPP con 22,09% (15.111) y del espacio seregnista progresista que tenía 16,61% (11.360).



Según supo El País, de acuerdo al reporte del escrutinio, la lista 1001 (Partido Comunista y aliados) obtendría cuatro lugares en la Mesa Política y el MPP lograría otros cuatro. Los seregnistas progresistas (Mario Bergara, Asamblea Uruguay y Álvaro García) nucleados en la lista 95, llegarían a dos. Con un representante quedarían la Vertiente Artiguista (5,68%), la Liga Federal (6,11%) y el Partido Socialista (8,28%). Los espacios restantes están en disputa entre el Nuevo Espacio, la lista 95 y El Abrazo (alianza formada por el IR y el grupo PAR de la diputada Cristina Lustemberg).



El Partido Comunista obtuvo una buena votación tanto en Montevideo como en Canelones, lo que explica el resultado general. Además, quedó como el segundo más votado en casi todos los departamentos. Con los números que están hoy sobre la mesa, el sector pasará de tener dos delegados a cuatro en la Mesa Política. También, de 11 representantes que tenía en el Plenario, pasará a 18 o 19.

Consultado por El País, el secretario general del PCU Juan Castillo se limitó a decir que “fue una muy buena elección” para el sector que se valora como “altamente positiva”. “Estamos bastante conformes con el desempeño de nuestra lista en todo el país”, admitió.



El espacio seregnista progresista sumado a otros sectores moderados como la Vertiente Artiguista y el Nuevo Espacio adquiere un peso relevante dentro del FA, similar al que pueden tener el Partido Comunista y el MPP, por lo que no se descarta una alianza a futuro, según supo El País.



La Vertiente Artiguista se posicionó como el quinto grupo más votado (3.884), mientras que el Nuevo Espacio alcanzó las 2.002 preferencias.

Sin representación.

Los cargos en la Mesa Política se calculan en función de los votos válidos a los sectores, que hasta ayer totalizaron 68.410. Cada lugar cuesta ese número dividido las 15 sillas que están disponibles.



En este escenario hoy quedarían afuera de la Mesa Política el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Casa Grande (de la exsenadora Constanza Moreira) y la Lista 711 (del exvicepresidente Raúl Sendic). Todos estos apoyaron la candidatura del secretario general del Partido Socialista, el diputado Gonzalo Civila.

De acuerdo a los últimos datos disponibles del escrutinio, el PVP obtuvo 1.387 votos (2,03%), mientras que Casa Grande consiguió 1.516 (2,22%) y la 711 de Sendic 1.005 (1,47%).



Hasta ahora se escrutaron el 76,22% de las urnas. La idea es que en el día de mañana se pueda terminar con el conteo, aunque hay pocos delegados en las mesas realizando la apertura de los sobres. Una vez finalizado se podrá saber la composición del nuevo Plenario Nacional (integrado por mitad las bases y la otra mitad por los sectores), el cual es el máximo órgano dentro de la coalición y resuelve temas relevantes como por ejemplo las precandidaturas y la aprobación de los programas de gobierno.



Tras el conteo total de sufragios se conocerá también cuáles son los grupos que no contarán con su presencia dentro del Plenario Nacional, al no llegar al 1% de los votos válidos lo que quedó establecido con la eliminación de la llamada “base uno”.



Al momento los sectores que no llegan al 1% de los votos son el Partido Obrero Revolucionario (0,44%), el Partido Socialista de los Trabajadores (0,62%), el Movimiento Socialista (0,34%) y Corriente Izquierda (0,42%).