Una elección con circuitos accesibles

Por dos simples escalones Rafael Ponce De León, un abogado de 55 años con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), no pudo ir a votar en las últimas elecciones internas. La enfermedad degenerativa que sufre desde hace más de tres años lo obliga a moverse en una silla de ruedas para personas con discapacidad severa, que pesa cerca de 200 kilos.

Aquellos dos escalones, a la entrada de una escuela de oficios en la esquina de Guatemala y Rondeau, en La Aguada, no solo le impidieron participar de las elecciones internas del domingo 30 de junio. También lo llevaron a escribir una carta pública que generó una reacción y resultado rápido e inesperado para los tiempos uruguayos. Por primera vez en la historia, la Corte Electoral deberá garantizar en la elección nacional del próximo 27 de octubre una cantidad mínima de circuitos accesibles. Las personas con discapacidad motriz podrán votar allí en forma observada y la Corte Electoral debió realizar un relevamiento de urgencia de las comisiones receptoras de todo el país.



“¿Por qué razón el sistema me discrimina impidiéndome ejercer un derecho que tengo garantizado en la Constitución?”, preguntó Ponce de León en esa carta publicada unos días antes de las internas. “¿No tengo suficiente con la enfermedad que padezco, y de la cual nadie está a salvo, para que me arrebaten un derecho constitucional por razones logísticas?”, siguió el abogado.



Todo se ocurrió rápido. Fiorella Buzeta -la muchacha que en 2004, cuando tenía 12 años, recibió un disparo en el liceo 13 de Maroñas que la dejó en sillas de ruedas y ahora, con 28 años, es candidata a diputada del Frente Amplio por el espacio El Abrazo- también se sumó a la protesta pública junto al Comité Funcional Temático de Discapacidad del Frente Amplio (FA). Hubo reuniones con legisladores del FA y la coordinadora de la bancada de diputados Susana Pereyra se puso el tema sobre sus hombros.

Entonces plantearon un proyecto de ley que establece el derecho al voto de las personas con discapacidad motriz, que tuvo buena acogida en todos los partidos. Se realizaron reuniones entre los legisladores, las autoridades de la Corte Electoral y los activistas por los derechos de las personas con dificultades para moverse.



En las primeras reuniones la Corte Electoral “estuvo reticente” porque el voto observado “le complicaba el escrutinio”, contó Buzeta. Pero insistieron y hubo una salida. Se llegó a un acuerdo mínimo: al menos debía haber una comisión receptora con local accesible en cada serie. Así lo establece la ley que fue sancionada por el Senado el 20 de agosto pasado y promulgada esta semana por el presidente Tabaré Vázquez.

Corte: "Nos volvimos locos" El trabajo en las oficinas electorales se suele intensificar a medida que se acerca una elección. Pero esta vez se sumó un ingrediente más: el relevamiento para identificar los circuitos accesibles. “Nos volvimos locos para ubicar esos lugares accesibles en cada serie y cada credencial”, contó a El País el secretario de la Junta Electoral de Montevideo, Fernando Vergara.



¿Cómo funcionará en la práctica? Si la persona con discapacidad llega a su circuito y no puede votar, podrá ir al primer circuito de su serie, que sí será accesible. Allí votará observado y firmará una constancia con carácter de declaración jurada, dando cuenta de su situación de discapacidad motriz. Si no puede firmar, deberá estampar su impresión digital, dice la ley aprobada.

La Corte Electoral difundirá cuáles son los circuitos accesibles, aunque Buzeta cree que parecen estar un poco atrasados en ese tema. Desde el organismo afirman que esperan el apoyo de los medios de comunicación en la difusión del flamante sistema.



En las últimas semanas las juntas electorales debieron realizar relevamientos de urgencia de los locales. En Montevideo se aprobó el lunes pasado que en cada una de las 74 series deberá haber un local accesible. De hecho, la oficina electoral departamental de Montevideo realizó una consulta al Instituto Uruguayo de Normas Técnicas o UNIT y se tomaron en cuenta sus parámetros, dijo a El País la ministra Ana Lía Piñeyrúa.



Lo ideal es que sean locales donde no haya ni un solo escalón, dijo Buzeta. En caso contrario, deberían ponerse rampas. “Pero no una simple madera; eso no es accesibilidad y es peligroso”, indicó.

Ponce de León opinó que la ley es una muy buena respuesta mientras no se logre que todos los locales de votación sean accesibles. A su juicio, “se subsana una omisión del Estado al garantizar el derecho al voto para todas las personas, sin importar su condición”. Esta vez sí, el abogado podrá concurrir a votar el próximo domingo 27 de octubre.