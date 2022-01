Ediles nacionalistas critican a Cosse por la renovación de los contratos de Ferreri y Romano

En pleno cruce por el préstamo de US$ 70 millones que la intendenta Carolina Cosse pidió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la oposición en Montevideo volvió a la carga por las contrataciones directas en la intendencia. Las críticas resurgieron luego de que sobre fin de año Cosse resolviera la renovación de los contratos de distintos funcionarios, entre ellos el exsubsecretario de Economía, Pablo Ferreri, el exprosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, y el periodista Gabriel Romano.

Los contratos de Ferreri y Roballo vencían el 31 de diciembre y fueron renovados hasta el final del año 2022, según resoluciones firmadas en diciembre. Ferreri se desempeña como coordinador de la Comisión en Inversiones, dentro de la Secretaría General de la Intendencia de Montevideo. Roballo, en tanto, es coordinador Metropolitano, una oficina que depende de Desarrollo Económico.



Fuentes de la IMM dijeron a El País que estos y otros contratos son anuales y que caen al finalizar el año, por tanto sobre el último mes la administración procede a la renovación para que continúen en funciones.

El contrato de Romano, por otra parte, fue renovado desde enero por tres meses. El edil nacionalista Diego Rodríguez salió ayer al cruce por el caso de Romano, cuya contratación y la de otros funcionarios ya había cuestionado el año pasado. “Esto es en el marco de las más de 100 contrataciones que ha hecho Cosse y que obviamente son un despropósito. El hecho de que a Romano se lo contrate para hacer un informe sobre el Ferrocarril Central habla de la agencia de colocación que es la IMM”, dijo Rodríguez a El País.



Ferreri fue contratado en marzo de 2021. La resolución que ordenó su renovación también estableció la extensión hasta el 31 de diciembre de 2022 de las labores de Juan Canessa, encargado del vínculo con la Junta Departamental, del excustodio de Tabaré Vázquez, José Javier Fabra, en la unidad de apoyo al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, y de la exedila Rosana Paredes.

Como informó en octubre El Observador, Fabra fue contratado en mayo de 2021 para el “asesoramiento en materia de seguridad, logística y convivencia” en el ex Mercado Modelo. Su contratación y la de otros tres excustodios de Vázquez -en los otros casos bajo la modalidad de pases en comisión- fue defendida por Cosse y cuestionada por la oposición, que presentó una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública.



Rodríguez dijo que analiza realizar un llamado a autoridades a la Junta Departamental por las renovaciones. Además salió al cruce de Ferreri por los cuestionamientos que la semana pasada realizó a los nacionalistas ante su postura por el préstamo del BID. “Lo hace para generar una presión que creo es innecesaria y justifica estar en una agencia de contratación de compañeros”, remató.

En declaraciones recogidas por Telemundo, Ferreri pidió “no chapotear en el barro y avanzar en un proyecto integral”. Además, reclamó que “se ignora” que el plan es avalado por el Ministerio de Ambiente.



El también edil nacionalista Fabián Bravetti dijo que, a su juicio, en medio de una negociación por un préstamo millonario, la IMM debe dar “señales de responsabilidad financiera”.

“No estamos dispuestos a darle la posibilidad de adquirir un préstamo de US$ 70 millones para que siga endeudando a los montevideanos mientras por otro lado aumentan los cargos políticos y las contrataciones directas”, dijo.

Moncecchi sobre el préstamo: “En realidad no quieren votarlo”



Los nuevos cuestionamientos de la oposición a las contrataciones en la IMM llegaron en un momento en que tanto blancos como colorados rechazan votar el préstamo gestionado por Cosse ante el BID. La estructura financiera de este implica que del total de US$ 70 millones es más lo que se destina al plan de limpieza que a saneamiento. Aunque la oposición ya adelantó su posición de reabrir el préstamo para redirigir recursos, el gobierno departamental esperará una definición formal de la bancada de ediles de la coalición para analizar la continuidad de las negociaciones. “Queremos esperar si efectivamente oficializan la posición de no votarlo. Ahí veremos qué hacemos”, dijo a El País el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi. “Me he ido convenciendo con pesar de que en realidad no quieren votarlo. Éramos optimistas de que aceptaran la propuesta que hicimos y nos salieron con otra cosa. Ahora soy cada vez menos optimista pero seguiremos trabajando”, agregó. Los ediles blancos y colorados, junto al del Partido de la Gente, se reunirán el 10 de enero en busca de tomar una posición conjunta como coalición. La semana pasada, tanto blancos como colorados señalaron su rechazo a votar el préstamo como fue enviado, luego de que la IMM propusiera financiar US$ 12,5 millones de obras de saneamiento con fondos propios. Cosse necesita de tres votos de la oposición para alcanzar la mayoría especial de 21 adhesiones.