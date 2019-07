El discurso combativo de Graciela Villar genera ruido en el Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dijo que de un lado está el pueblo y del otro la oligarquía y que en Uruguay “se impone la línea bolsonarista”. El combativo discurso de la candidata a vicepresidenta Graciela Villar no cayó del todo bien en algunos sectores del Frente Amplio.

Ganar votos por la izquierda fue la estrategia de Daniel Martínez cuando decidió elegir como compañera de fórmula a Villar. Sus dones para la oratoria fueron resaltados por el presidenciable en el Plenario del 18. “Dejen una semana o un mes hablar a Graciela y no quedará un solo frenteamplista que se haya alejado que no le dé ganas de volver”, indicó.



Sin embargo, según pudo saber El País su primer discurso oficial como candidata derivó en la preocupación de algunos dirigentes frenteamplistas que temen perder los votos de centro al entender que se trata de una oratoria “sesentista”.

“No es un discurso que haya sido para nada contemplador de lo que se busca, que es captar al centro”, señaló a El País un dirigente del Frente Líber Seregni. Recientemente Asamblea Uruguay, sector que lidera el ministro de Economía Danilo Astori y al que pertenecía Villar, marcó distancia de Martínez al considerar “desprolijo” el procedimiento de su elección.



El Movimiento de Participación Popular (MPP) dio por cerrado el tema de la fórmula, que para el sector debió estar integrada por la exprecandidata Carolina Cosse. Sin embargo, la vicepresidenta Lucía Topolansky marcó distancia con el discurso de Villar, en especial en lo que refiere a Manini Ríos.



La candidata a vice del Frente Amplio habló de un “brutal proyecto neoliberal que arranca con (Luis) Lacalle Pou y termina con (Guido) Manini Ríos”. Agregó que se “impone la línea bolsonarista”, algo con lo que discrepa Topolansky.



“No creo que represente una línea bolsonarista, en eso tengo una visión distinta. El bolsonarismo es una cosa muy distinta, entre otras cosas porque las Fuerzas Armadas uruguayas fueron siempre distintas a las brasileñas y argentinas”, señaló al programa Fácil Desviarse de emisora DelSol.



“Es una visión infeliz, en el momento de una campaña, porque el bolsonarismo tiene fobia contra todo el mundo diferente, contra la educación, contra las minorías y no respeta el medioambiente. No puedo meter a Manini en ese paquete. Es un error”, afirmó Topolansky. La referente del MPP se mostró dispuesta a negociar en un futuro gobierno con Manini Ríos si éste llega al Parlamento.



Antes de ser considerada como candidata a vice, Villar comparó a Manini con Adolf Hitler. Dentro del oficialismo, hay quienes entienden que la permanente referencia al presidenciable de Cabildo Abierto no hace más que hacerlo más conocido ante la ciudadanía, lo que no juega a favor del FA.



Dentro del Partido Socialista se identifican con el discurso de Villar, más volcado a la izquierda, de acuerdo a las fuentes consultadas por El País. Entienden que Villar “es un buen complemento” de Martínez, que tiene por lo general un estilo dialoguista que evita las grandes polémicas con la oposición.



Es más, el mismo día en que Villar calificó de “oligarquía” y “neoliberal” a la oposición, Martínez se mostró dispuesto a reunirse con los precandidatos Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Ernesto Talvi (Partido Colorado) para negociar un acuerdo en áreas clave.



El mismo día de las internas, el presidenciable del FA llamó a ambos para felicitarlos por los resultados.