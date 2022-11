Dirigente de Unott avala retirar parlantes de ómnibus, pero recuerda que "la radio es compañía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció que se prohibirá en los buses capitalinos el uso de parlantes que musicalicen toda la unidad. "En principio nos tranquiliza esta resolución. La primera iniciativa de la intendencia era sacar las radios, pero no es un problema hoy el uso de las radios, lo que hay que hacer es tomar medidas con esos poquitos que estaban usándolo mal", respondió a El País Miguel Marrero, dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT).

"Estamos de acuerdo con que la radio no es para el pasaje. Que tomen medidas con esos compañeros que usan mal la radio, pero no compliquen a los demás porque la radio para nosotros es una compañía muy importante", enfatizó Marrero y recordó que el uso de la radio en la cabina del conductor ha sido reivindicada "durante décadas"; "si la resolución refleja lo que se habló, no vamos a tener ningún problema" en aplicarla, aseguró.



El dirigente de Unott explicó que la intendencia envió a un equipo del plan ABC a fiscalizar el uso de las radios en el transporte capitalino, donde corroboró que se pasó de un 12% de vehículos que utilizaban los parlantes de forma invasiva a un 6%.

"Esto lo hicieron sin ningún aparato que midiera, solo a ojo. Nos parecía que es importante que haya algo que mida el volumen, porque es imposible hacerlo aislado del ambiente de la calle, de la gente hablando por teléfono, de los ruidos de las bocinas...", recalcó.



Además, aseguró que la forma de medir el sonido no puede generalizarse entre ómnibus eléctricos y los ómnibus antiguos a gasoil. "El ómnibus eléctrico es tan silencioso que parece que fuera apagado, obviamente la radio se escucha clarita. Pero en los otros ómnibus no se escucha nada".

Consultado por la eterna discusión de si se vulnera el derecho de los pasajeros invadir todo el ómnibus con la radio o música escogida por el conductor, Marrero aseguró que en la normativa vigente ya está prohibido instalar parlantes en el salón —parte donde están los pasajeros— y que el sindicato trabaja en un "programa de convivencia" que comprende que haya un volumen máximo para que la radio solo acompañe al conductor.



"Por cada ómnibus pasan unos 600 pasajeros por día, o más. La idea es poder convivir en paz, no agredirse", sentenció.