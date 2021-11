Tras diferencias, los candidatos del Frente Amplio harán actos juntos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de días de tensión y diferencias internas entre los comandos de los candidatos a presidir el Frente Amplio, Fernando Pereira, Gonzalo Civila e Ivonne Passada acordaron realizar siete actos conjuntos durante la campaña de cara a los comicios del 5 de diciembre. Así lo comunicó ayer Pereira en conferencia de prensa, en la que informó que la decisión se llegó tras mantener este sábado una reunión con el coordinador de la coalición, Ricardo Ehrlich.

“Entre los periodistas hay más problemas que entre los candidatos a la presidencia del FA”, dijo en clave de humor el expresidente del Pit-Cnt, luego de participar en un acto en la Plaza Lafone en el que se conmemoraron los 17 años de la primera victoria nacional del Frente de la mano del expresidente Tabaré Vázquez.



En los últimos días se generó tensión entre los comandos de campaña de Pereira y Civila, ya que no cayeron bien las declaraciones que hizo el presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez, quien dijo que el secretario general del Partido Socialista-el candidato que respalda- tenía mayor “identidad de izquierda”. Y luego aseguró que Pereira era un “socialdemócrata”, lo que no cayó nada bien entre los sectores que impulsan la candidatura del expresidente del Pit-Cnt. Esto fue luego respondido por el propio Pereira, quien aseguró que “la competencia de quién es más de izquierda no tiene sentido”.

Pero ahora los cruces internos quedaron de lado, opinó el expresidente de la central sindical, quien destacó el “clima de mucha fraternidad” que reinó en la reunión del sábado. “En la izquierda (la unidad) es ser fraternos, es abrazar al compañero; a veces puede haber cortocircuitos y diferencias, pero lejos de ser un problema para el FA, esta elección interna va a ser el primer paso para empezar a volver”, afirmó Pereira.

Los 100.000 pobres

El candidato que reúne, entre otros apoyos, el del MPP, el Partido Comunista y el espacio seregnista progresista, aprovechó la ocasión para plantear fuertes críticas al gobierno, en plena campaña también por el referéndum contra 135 artículos de la norma. “¿Ustedes están mejor o peor? Yo estoy peor. ¿El Uruguay está peor o mejor? Empeoró su déficit fiscal, empeoró su pobreza, empeoró su pobreza infantil”, concluyó Pereira, que atribuyó a todo esto a la “LUC entre otros motivos”.



“La regla fiscal es la que produjo ahorros económicos en la Rendición de Cuentas que luego trae como consecuencia 100.000 nuevos pobres. ¿Esos 100.000 nuevos pobres, 35.000 niños, obra de quien son?”, remató.