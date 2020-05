Delgado respondió a críticas de expresidente de la Jutep: "Son opiniones personales con las que discrepo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, participó de la conferencia de prensa que brindó el gobierno este viernes. En un momento se le consultó por las declaraciones que dio Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). El nacionalista respondió: "Son opiniones personales con las que discrepo radicalmente".

Gil Iribarne renunció a la presidencia de la Jutep el 30 de marzo y 30 días después dejó el cargo. En una entrevista con Búsqueda señaló: “Una de las principales debilidades es la falta de voluntad política de hacer estas cosas en serio. El sistema político no quiere, no está dispuesto a establecer y a hacer efectivos sistemas de control que realmente condicionen la acción de los corruptos y promuevan la transparencia y la ética en serio”.



Delgado dijo esta noche que "si hay algo que ha caracterizado a este gobierno es la transparencia. Empezando por la transparencia de la información".



También comentó que "en estos días" va a ir al Parlamento la nueva integración de la Jutep porque "necesita venia".



"En este caso ustedes saben" que "nos parecía importante que un representante del Frente Amplio" integre la Junta, lo cual da a "todo el sistema político y a la ciudadanía en general mucha garantía".



Gil Iribarne afirmó en esa entrevista que “hacer coincidir los cambios en la Jutep con el cambio en el gobierno nacional y en el marco de una distribución de cargos cuotificada entre los partidos me parecía y me parece que es una marcha atrás brutal en esa línea de mostrar y fortalecer la independencia de la junta”.



"Creo que hay un 'por las dudas', un miedo a que el combate a la corrupción dentro de sus filas partidarias le produzca costos políticos electorales. Eso es un error, porque me parece que también a escala electoral hay más ganancia que pérdida si se combate la corrupción. Y también se juegan a desgastar la memoria de la gente. Entonces, después resulta que fulano de tal, que claramente violó las normas, después es electo", expresó.



A su vez, comentó que “no es correcto ni es una buena solución cambiar a sus integrantes junto con el cambio de gobierno, nunca se había hecho antes. Me parece un profundo error. Obviamente, el que decide es el gobierno. Y por eso yo, en ese contexto, me voy”.



Por otra parte, Delgado también comentó que "en el tema lavado de activos" el presidente "puso al frente" de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo "a unas de las figuras más emblemáticas de la justicia nacional": Jorge Chediak. Su nombre "exime de cualquier comentario de garantía de transparencia y de confianza", dijo refiriéndose al expresidente de la Suprema Corte de Justicia.